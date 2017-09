El Consell Local de Comerç valorará el preacuerdo de libertad horaria cuando lo conozca "negro sobre blanco"

19/09/2017 - 20:44

Galiana afirma que el sector "no está tan a favor" y que al Ayuntamiento "no le gusta" la propuesta

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El concejal de Comercio en el Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, ha anunciado este martes que el Consell Local de Comerç se pronunciará sobre el preacuerdo anunciado por la Conselleria de Economía que contempla la apertura de comercios 40 festivos al año cuando lo conozca "negro sobre blanco", al tiempo que ha asegurado que "las posturas" del sector "no están tan a favor".

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press tras mantener una reunión con el Observatorio de Comercio para debatir sobre dicho preacuerdo, un encuentro en el que "ha habido diferentes opiniones sobre la propuesta" de la Conselleria y que ha concluido "sin acuerdo".

"Volveremos a debatir en el Consell Local de Comerç. Todo el mundo quiere solucionar el problema, todo el mundo tiene ganas de llegar a un acuerdo, pero es cierto que las posturas no están tan a favor de todo. Nosotros como Ayuntamiento lo hemos dicho desde el principio: no nos gusta el acuerdo, pero tampoco vamos a ser los que pongamos obstáculos a que se produzca si el sector es lo que quiere", ha señalado.

El edil ha admitido que no tiene "la sensación de que haya un consenso muy grande", pero ha matizado que desde el Ejecutivo autonómico afirman que "es un acuerdo de máximos", por lo que hay capacidad de "maniobra" en el Consell Local de Comerç. "Seguiremos trabajando, seguiremos reuniéndonos y seguiremos dialogando hasta que lleguemos a un acuerdo", ha agregado.

"UN 'DEJA VU' DE 2015"

El edil de Comercio ha adelantado que dentro del sector "las posturas son las mismas con este acuerdo que con el que hubo en 2015 de las dos zonas". "Al final, ha parecido un 'deja vu' de lo que pasó en 2015, porque al final las posiciones son las mismas", ha manifestado.

A su juicio, "la gente ya después de tantísimos años está cansada de hablar del tema" y "las posiciones al final no se han movido mucho". "Quien no estaba de acuerdo en 2015, no está de acuerdo ahora, y el que estaba cediendo en 2015 está cediendo ahora. Vamos a ver de todas formas cómo se traslada eso, cuál es la implicación del Ayuntamiento y seguiremos negociando", ha zanjado.