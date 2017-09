Siete exposiciones y dos ciclos de música contemporánea, esta temporada en CentroCentro

19/09/2017 - 20:56

CentroCentro inaugurará a lo largo del mes de octubre la nueva programación cultural de la temporada, que contará siete exposiciones y dos nuevos ciclos de música contemporánea y experimentación sonora, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La primera de las tres muestras principales en inaugurarse será 'Charivaria', que estará abierta del 6 de octubre al 28 de enero de 2018 y que presentará "una muestra sobre cómo las personas se posicionan en el espacio público con sonido".

A continuación, el 19 de octubre se inaugurará 'La cara oculta de la luna. Arte alternativo en el Madrid de los 90', que estará disponible del 20 de octubre al 4 de febrero. "La muestra recorre la escena independiente de las artes visuales a lo largo de una década de explosión de iniciativas alternativas o autogestionadas sin precedentes en el arte madrileño y español", ha explicado el Consistorio.

El mismo día se inaugurará 'Máquinas de vivir. Flamenco y arquitectura en la ocupación y desocupación de espacios', "un proyecto en torno al diálogo a tres bandas entre la arquitectura radical, la crítica social y las representaciones flamencas", que es consecuencia de una investigación en curso desde 2013 en la que se han recorrido los trabajos de artistas ligados a la Internacional Situacionista, los proyectos utópicos, las viviendas sociales y los polígonos urbanos de arquitectura realizados entre 1968 y 1989 para gitanos y otras comunidades de trabajadores.

El 19 de octubre también se inaugurará la muestra 'La misma indiferencia' a cargo del colectivo 'Aquellos que esperan', que fue incluida en el programa Tándem Madrid-París 2017, y que exhibe "las dos fases de un proyecto multiformato que documenta la vida en diferentes suburbios que han sufrido un gran impacto industrial durante las décadas de 1950 y 1960.

El 26 de octubre, Distrito Fotográfico, el área expositiva dedicada exclusivamente a esta disciplina, inaugurará un nuevo ciclo de producción propia, 'EN FOCO', que ofrecerá a cinco fotógrafos la oportunidad de exponer de forma individual por primera vez en una institución pública.

La convocatoria, lanzada en junio, recibió más de 140 propuestas. El jurado, compuesto por Iñaki Domingo, fotógrafo y comisario, Manolo Laguillo, fotógrafo y catedrático de fotografía y Ángel Gutiérrez, coordinador de actividades culturales de CentroCentro, seleccionó el pasado 7 de septiembre las cinco propuestas ganadoras que se expondrán en el centro hasta octubre del próximo año: 'Last Best Hope' de Juan Aballe; 'La Interior', de Lara Albuixech; 'Floating in John's Universe', de Lukasz; 'Light Out' de Esther Navarro; y 'El miedo como herida', de Elena de la Rúa.

MADRID A MEDIAS Y MÚSICA CONTEMPORÁNEA

El espacio permanente de la cuarta planta dedicado a la arquitectura y el urbanismo también estrenará ciclo el mismo día 26. Será 'Madrid a medias', "un proyecto expositivo con un enfoque antropológico y social que irá mostrando a lo largo del año las nuevas formas de hacer ciudad en Madrid a través de algunas de las principales iniciativas vecinales en marcha actualmente".

Madrid seguirá siendo protagonista también de 'La ciudad en viñetas', el ciclo de ilustraciones murales inéditas que comienza su sexta temporada el 26 de octubre y que, de forma trimestral, presentará la interpretación en viñetas de algunos de los principales creadores del momento como Miriam Bertrand, Víctor Puchalski, Pepa prieto Puy o María Medem.

La programación del Auditorio Caja de Música completa la propuesta cultural del centro con un amplio calendario de conciertos de todos los géneros. A los ciclos desarrollados en colaboración con otras instituciones como Fundación Più Mosso, La Capilla Real o el festival COMA'17, se suman dos propuestas musicales gratuitas organizadas por CentroCentro.

Con el telón de fondo de la celebración del 50 aniversario de la publicación de 'La sociedad del espectáculo' de Guy Debord, y bajo el título 'Ruido, el lado oscuro del temor', Jorge Fernández Guerra propondrá "un acercamiento musical al ruido en cuatro sugerentes episodios" los días 3, 17, 31 de octubre y 14 de noviembre.

El 20 de octubre dará comienzo el segundo ciclo de producción propia, VANG con 'Músicas en vanguardia', que "surge con el propósito de constituirse en un revulsivo mensual para la escucha que pondrá en el mismo escenario a diferentes músicos, compositores, y artistas del panorama internacional, cuyos trabajos tienen en común la constante búsqueda y exploración de nuevas formas de sonar, de percibir o de dialogar".

Las citas de 2017 serán el 20 de octubre, 24 de noviembre y 21 de diciembre. El ciclo continuará a lo largo del primer semestre de 2018.