Tributos musicales a Queen, Pink Floyd y Carlos Santana en la programación de otoño del Auditorio El Batel de Cartagena

20/09/2017 - 9:56

Los espectáculos humorísticos de Goyo Jiménez y Faemino y Cansado en noviembre

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel apuesta por un otoño "muy musical", ya que el público podrá asistir en los meses de octubre a diciembre a los tributos a Queen, Pink Floyd y Carlos Santana; al espectáculo musical 'Music has no limits'; a la ópera 'El Barbero de Sevilla'; a la celebración de los cuarenta años sobre los escenarios de El Consorcio; al concierto de fin de gira del grupo cartagenero Nunatak o al espectáculo que ofrece la Film Symphonic Orchestra con la música de cine.

Además, El Batel acogerá al mago Jorge Luengo, los ballets de 'La Bella Durmiente' y 'El Lago de los cisnes' y a los humoristas Faemino y Cansando y Goyo Jiménez. Toda la información y la venta de entradas en 'http://www.auditorioelbatel.es', según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

En la programación destaca el espectáculo 'Music has no limits', un show que ha roto los esquemas del mundo de la música, un espectáculo que propone un viaje por los grandes éxitos de la historia de la música. El show creado en torno al concepto "la playlist de tu vida", está compuesto de canciones populares de Michael Jackson, U2, Queen, Barbara Streisand, o The Police, entre los que se pasean además Puccini, Bach y otros clásicos.

La propuesta abarca desde la música clásica hasta el pop, pasando por el rock, jazz, góspel, ópera o house. En el espectáculo destacan los efectos especiales, los juegos de luces, imágenes o voces. Su gira por España tiene parada en El Batel, el 8 de octubre.

Después de dirigir 'The Hole', 'Mayumaná' y 'Rumba', el espectáculo del grupo Estopa, Yllana presentará en El Batel y gracias a la Semana Grande de Cajamurcia el sábado 14 de octubre, en dos pases, 'We Love Queen', un nuevo concepto de show con músicos en directo y gran escenografía, que se anuncia como un espectáculo diferente, una nueva manera de escuchar y disfrutar las canciones de una de las bandas de rock más espectaculares del siglo XX.

El espectáculo es un homenaje a la música de Queen, teatralizándola y llevándola a escena, pero sin perder ni un ápice de la esencia de las canciones, ya que casi todas ellas han pasado a formar parte del imaginario colectivo, según las mismas fuentes.

El Auditorio de Cartagena acogerá también el 20 de octubre a 'Symphonic of Pink Floyd', un espectáculo de los mismos productores que 'Symphonic Rhapsody Queen', que ya pasó el año anterior por El Batel, en el que se interpretarán las canciones más importantes de la banda británica.

Considerada como una de las bandas más influyentes en la historia de la música y un grupo convertido en icono cultural del rock del siglo XX, Pink Floyd vuelve a los escenarios y lo hace a través de sus grandes éxitos de la mano de este montaje de casi tres horas de duración.

LA BELLA DURMIENTE

El Ballet Nacional Ruso del prestigioso Sergei Radchenko regresa a Cartagena, al Auditorio El Batel, con 'La bella durmiente', una pieza en la que la partitura de Tchaikovsky, la coreografía de Marius Petipa y el cuento de Charles Perrault se engarzan en un mágico conjunto.

El Batel acogerá así el 25 de octubre en una única función a uno de los ballets "más espectaculares y representativos del repertorio clásico". El "legendario" solista del Teatro Bolshoi de Moscú Sergei Radchenko fue la pareja de baile durante más de 20 años de Maya Plisétskaya, añade la organización.

La programación de El Batel para octubre acogerá también las galas a beneficio de ASTUS, Asociación tutelar de la persona con discapacidad, que celebra su cincuenta aniversario el domingo 1 de octubre con la Unidad de Música Tercio de Levante, y de Cartagena por la Caridad, sábado 21 de octubre, con la Unidad de Música de la Academia General del Aire.

Ya en el mes de noviembre, El Batel acogerá al mago Jorge Luengo con 'Ensueños' el domingo, 5 de noviembre. Se trata de una actuación "llena de habilidad e ingenio que ofrecerá al público efectos inexplicables como desapariciones, transformaciones o grandes ejercicios de mentalismo", según El Batel.

El mago Luengo fue en 2008 galardonado con el Primer Premio en el Nacional de Magia español y, al año siguiente, con el Primer Premio Mundial de Magia en Invención, en Pekín.

HUMOR CON FAEMINO Y CANSADO Y GOYO JIMÉNEZ EN EL BATEL

El dúo de humoristas Faemino y Cansado estarán en Cartagena el 12 de noviembre con su espectáculo '¡Quién tuvo retuvo!', un show lleno de gags en los que narran situaciones de la vida cotidiana llevadas a lo absurdo, mezclando lo intelectual con lo sencillo.

Por su parte Goyo Jiménez, el 14 de diciembre estará con 'Más difícil todavía'. Considerado como uno de los mejores monologuistas del país, deleitará al público con su sorprendente, mordaz y desternillante visión de la realidad, añade El Batel.

Una de las óperas más destacadas de Rossini, 'El Barbero de Sevilla', será puesta en escena en Cartagena el 14 de noviembre por Ópera 2001. Unos días después, el 19, será el turno de que el afamado grupo El Consorcio cante sus canciones de siempre para celebrar sus cuarenta años en la música.

Además de tributos a Queen y a Pink Floyd, El Batel acogerá el domingo 26 de noviembre uno a Carlos Santana. Compuesta por experimentados músicos internacionales, así como músicos y miembros actuales y anteriores de Carlos Santana, en 'The Magic of Santana' el público hará un viaje musical a través de la música de uno de los grandes guitarristas de la historia.

El Ballet de Moscú regresa de nuevo a Cartagena domingo 17 de diciembre con 'El lago de los cisnes', una oportunidad para disfrutar de esta obra de Tchaikovsky sobre el escenario, sin duda, una de las piezas más coreografiadas y versionadas de todos los tiempos. El exbailarín y coréografo Timur Fayziev es el fundador y director de esta compañía formada por grandes bailarines de las mejores escuelas rusas de ballet.

El 22 diciembre, el auditorio acogerá la actuación del grupo cartagenero Nunatak, que tras su exitosa gira nacional 'El pulso infinito', realizará el último concierto en su ciudad acompañados por invitados especiales.

Ya en enero, día 14, la Film Symphony Orchestra interpretará sobre el escenario las mejores bandas sonoras del cine. La prestigiosa orquesta, que hace meses también estuvo en Cartagena poniendo en escena la música de Star Wars, vuelve en esta ocasión para tocar piezas de películas como La La Land. El Hombre de Acero, Titanic, Up, La Misión, Pearl Harbour, Bailando con Lobos, Tiburón, Tombstone, Éxodo y Casablanca.