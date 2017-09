Cataluña. rajoy advierte: “que nadie cuente conmigo para liquidar la soberanía nacional y la unidad de españa”

20/09/2017 - 9:53

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió este miércoles que "nadie" cuente con él para "liquidar la soberanía nacional y la unidad de España" porque para eso "no" se dedica a la política.

En tono contundente dijo estas palabras el jefe del Ejecutivo durante la sesión de control en el Congreso, cuando el portavoz del PNV, Aitor Esteban, le cuestionó si considera que sus actuaciones ayudan a buscar soluciones al conflicto en Cataluña, al entender que "este asunto no se va a arreglar con amenazas y con la fuerza".

Rajoy reconoció que "a nadie en su sano juicio le agrada esta situación", pero que, aunque se habla "mucho del diálogo" y él ha hablado en "numerosas ocasiones" con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, "nunca he tenido un interlocutor que me pidiera algo casi imposible o pasar por encima de la ley".

A este respecto, señaló que Puigdemont "sólo le ha dado una opción" que es "referéndum sí o sí", algo que para Rajoy la "respuesta no puede ser otra que la que se ha dado". "Podría discutir algunos extremos del referéndum pero, cuando se le plantea al presidente del Gobierno que autorice el referéndum, cosa que no puede hacerse con el único objetivo de liquidar la soberanía, la respuesta no puede ser otra".

El jefe del Ejecutivo defendió que están actuando con "sensatez, moderación y proporcionalidad" porque en España la ley se tiene que cumplir.

Por su parte, Esteban dijo que la respuesta que se está dando es "cumplimento de la ley, sin posibilidad de cambiarla".

"Para este problema, dijo el dirigente peneuvista, no puede escudarse detrás de los jueces o fiscales" porque este asunto "no se va a arreglar con amenazas y con la fuerza". "Yo discrepo de que no se pudiera celebrar el referéndum, creo que se podría haber acordado" porque "había caminos", explicó Esteban.

El presidente insistió en que la "reacción" del Estado de Derecho está dentro de la ley para evitar que se produzcan "atropellos" como consideró que se produjo hace unos días en el Parlament. El día de la aprobación de las leyes fue, para Rajoy, un "acto de barbarie democrática".

