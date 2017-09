Tráfico denuncia a casi 200 personas por no llevar el cinturón de seguridad

20/09/2017 - 10:15

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia ha controlado un total de 20.444 vehículos, de los que 180 han sido denunciados, durante la Campaña Especial de Vigilancia y Control del Uso del Cinturón de Seguridad y Sistemas de Retención Infantil (SRI), llevada a cabo entre los días 11 y 17 de septiembre. En concreto, se han controlado 16.990 turismos, 120 taxis, 125 autobuses y 3.209 vehículos de mercancías.

MURCIA, 20 (EUROPA PRESS)

En turismos, 16.896 han hecho uso del cinturón y 94 no; pasajeros A/D, 4.724 sí lo han hecho y una veintena no; pasajeros A/T 2.668 sí hacen uso del cinturón y 19 no; y en Sistemas Retención Infantil o menores de más de 135 cm. de altura, 1.680 sí hacen uso del S.R.I. o cinturón de seguridad y 10 no.

Todos los taxistas sí han hecho uso, al igual que los 120 conductores controlados, los ocho pasajeros A/D, los dos A/T y ningún menor ha sido controlado en el uso del Sistema de Retención Infantil. En los autobuses, 121 conductores sí hacen uso del cinturón y cuatro no, pasajeros A/D los tres y los 73 A/T.

Y wen vehículos de mercancías, 3.186 conductores sí hacen uso del cinturón y 23 no; en los pasajeros A/D, 952 sí hacen uso del cinturón y 10 no; y en los A/T, los 10 pasajeros sí han hecho uso del cinturón.

Respecto al tipo de vía controlada y las infracciones detectadas, Tráfico, en vías convencionales se han producido 153 denuncias, lo que supone el 85 por ciento del total; y en autovías y autopistas, 27 denuncias, lo que supone el 15 por ciento del total.

A esta campaña se han adherido los ayuntamientos de Abanilla, Águilas, Alcantarilla, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Campos del Río, Cartagena, Cehegín, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Las Torres de Cotillas, Librilla, Lorca, Los Alcázares, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco y Totana.

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia también ha controlado el uso del casco en vehículos de dos ruedas. Un total de 460 ciclistas han hecho uso del casco y uno no; 509 conductores de ciclomotores sí hacían uso del casco y 9 no, 13 pasajeros han hecho uso del casco y uno no; y en motocicletas, 749 conductores han hecho uso del casco y cuatro no. Los 20 pasajeros han hecho uso del casco de protección.