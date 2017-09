El grupo Bacrespi de la ULE participa en la obtención de una vacuna eficaz contra una enfermedad del ganado porcino

20/09/2017 - 10:34

El grupo de investigación Bacrespi (Patógenos respiratorios de etiología bacteriana) del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de León (ULE), dirigido por los profesores Elías Fernando Rodríguez Ferri y César Bernardo Gutiérrez Martín, acaba de publicar, en colaboración con la Universidad de Calgary (Canadá) y la de Passo Fundo (Brasil), un artículo en 'Scientific Reports' sobre una vacuna para hacer frente a la enfermedad de Glässer en el ganado porcino.

LEÓN, 20 (EUROPA PRESS)

La vacuna que ha originado la publicación y una patente el año pasado se basa en un mutante que tiene alterada la proteína de unión a transferrina TbpB de 'Haemophilus parasuis', uno de los principales factores de virulencia de estos microorganismos, que representan el agente etiológico de la enfermedad de Glässer en el ganado porcino.

Cabe destacar que, además de exportar investigadores de alto nivel, el grupo Bacrespi mantiene varias colaboraciones internacionales, una de las cuales fructificó el año pasado con la participación de la ULE en una patente internacional con estas dos universidades americanas (Calgary y Passo Fundo), relativa a esta vacuna eficaz frente a la enfermedad de Glässer.

Se trata de una enfermedad producida por la bacteria 'H. parasuis' que, junto con otros microorganismos bacterianos y víricos, forma parte del conocido desde hace más de dos décadas como Complejo Respiratorio Porcino, una de las primeras causas de enfermedad, mortalidad y retraso en el crecimiento de los cerdos de todas las edades, pero especialmente de los de cebo.

Sonia Martínez Martínez, miembro del grupo de investigación Bacrespi de la ULE, participó de forma activa, tanto en Calgary como en León, en el desarrollo de esta vacuna.

Debe recordarse que la enfermedad de Glässer es un proceso septicémico, caracterizado por la aparición de poliserositis fibrinosa generalizada, acompañada de ascitis, meningitis purulenta y bronconeumonía, pero que con menor frecuencia puede complicarse con la inflamación de algunos músculos.

Otra de las integrantes del equipo, la profesora María José García Iglesias, se encarga fundamentalmente del estudio de los aspectos anatomopatológicos de las diferentes enfermedades integradas en el Complejo Respiratorio Porcino.

El artículo publicado lleva por título 'New insights about functional and cross-reactive properties of antibodies generated against recombinant TbpBs of Haemophilus parasuis' y explica que la vacuna basada en TbpBs alteradas, formulada adecuadamente, "puede desencadenar una respuesta inmunitaria humoral eficaz, basada en anticuerpos protectores, no solo frente a la cepa utilizada en el desarrollo de la vacuna, sino con una amplia reactividad cruzada frente a cepas heterólogas de H. parasuis".

La relevancia de la producción porcina y, por tanto, la repercusión en ella de cualquier factor negativo, como sucede con las enfermedades infecciosas, se pone de manifiesto al señalar que el sector porcino representa el 13 por ciento de la producción agraria total en España y que se sitúa en el primer lugar de las producciones ganaderas, con un porcentaje de más del 35 por ciento de todas ellas.