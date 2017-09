El regente de un club de alterne de Carreño se enfrenta a año y medio de prisión

20/09/2017 - 10:47

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena a un año y medio de prisión para el regente de un club de alterne de Carreño por tener a siete mujeres trabajando sin Seguridad Social. La vista oral está señalada para esste jueves 21 de septiembre de 2017 en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10.30 horas.

OVIEDO, 20 (EUROPA PRESS)

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 23.00 horas del día 26 de mayo de 2016, en el curso de una inspección en materia de empleo y seguridad social efectuada por la Inspección de Trabajo, junto con miembros de la brigada de la policía judicial de Gijón, se pudo comprobar que el acusado regentaba el club de alterne Prendes, en Guimarán (Carreño).

Tenía empleados en su local a once trabajadores, de los cuales siete eran mujeres que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Una de ellas no tenía tampoco autorización administrativa para trabajar.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y solicita que se condene al acusado a un año y seis meses de prisión.