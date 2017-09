Cataluña. hernando subraya que quien se coloca al margen de la ley es un "delincuente"

20/09/2017 - 10:40

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, subrayó este miércoles que quien se coloca al margen de la ley es "un delincuente" que está sometido al Estado de Derecho y que tiene que responder ante la Justicia.

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados después de las advertencias de ERC y del PDECat por la operación judicial en la que se están registrando varias consejerías de la Generalitat de Cataluña y han sido detenidos varios cargos públicos.

Hernando subrayó que "todo el mundo" tiene que cumplir la ley y quien se sitúa "al margen se convierte en un delincuente" que está sometido a las reglas que marca el Estado de Derecho y tiene que responder ante la Justicia.

Lo deseable, añadió, es que no hubiera gente que decide incumplir las leyes, porque el Estado de Derecho es "fuerte, mucho más fuerte que quienes quieren situarse al margen" de la legalidad y "en contra" de ese Estado de Derecho.

La interveción del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el Pleno del Congreso, pidiendo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que retire sus "sucias manos" de las instituciones catalanas, le parece "lamentable", aunque "ya nos hemos acostumbrado" a reflexiones "absolutamente delirantes y demenciales".

Considera, además, que el PSOE y Ciudadanos "se equivocaron" el día anterior no llegando a un acuerdo sobre la proposición no de ley de apoyo al Gobierno frente al desafío independentista. La iniciativa fue defendida por Albert Rivera y solo contó con el apoyo del PP, por lo que no salió adelante.

