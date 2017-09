1-O.- El Ayuntamiento de Barcelona celebra comisiones pese a la "excepción" y la ausencia de ERC, Demòcrata y CUP

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene las comisiones municipales de este miércoles pese a la situación de "excepción" que ve el Gobierno de Ada Colau y a que los grupos Demòcrata, ERC Y la CUP hayan pedido suspenderlas y no asistir ante los registros a Consejerías y la detención del secretario general de la vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, por la convocatoria del referéndum soberanista del 1-O.

Los ediles del grupo Demòcrata, de ERC y la CUP y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates), no asisten a la comisión, que se ha mantenido para "garantizar que la oposición pueda hacer sus tareas de impulso y control", ha dicho el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, en declaraciones a los medios antes de empezar la sesión.

Ha destacado que la comisión se celebra en una situación "extraordinaria y absolutamente anómala", y ha asegurado que la presencia del Gobierno municipal en ellas será para criticar lo que ve como un ataque sin precedentes a las instituciones de autogobierno de Cataluña.

El portavoz del grupo Demòcrata, Jaume Ciurana, ha destacado en declaraciones a los medios que han pedido la suspensión "para no ser cómplices de una apariencia de normalidad que no existe ni en el país ni en la ciudad", ante la detención de servidores públicos por su ideología, no por lo que hayan hecho, según él.

"Las sedes del Govern en Barcelona están siendo intervenidas, y Barcelona como capital del país no puede estar al margen desde una falsa equidistancia", ha aseverado, y ha reclamado al Ayuntamiento y a la alcaldesa, Ada Colau, que ejerza el liderazgo en defensa de la libertad y del derecho de los ciudadanos de votar libremente el 1 de octubre.

El líder municipal de ERC, Alfred Bosch, ha señalado que en una "situación excepcional, la prioridad es defender las instituciones, las libertades y la democracia en Cataluña", y ha abogado por suspender el funcionamiento institucional y salir a la calle para defender estas instituciones y derechos.

"Si no se dejan ejercer las funciones a departamentos de la Generalitat, que Barcelona ceda sus locales para este funcionamiento normal", ha propuesto el dirigente republicano también en declaraciones a los medios, junto a Ciurana.

La concejal de la CUP Maria Rovira ha llegado a la comisión después de que empezara y ha esperado a su turno para intervenir y pedir su suspensión, porque considera una vergüenza celebrarla con normalidad ante la situación, algo que entiende de PSC, Cs y PP pero no de BComú: "No entendemos que BComú no lo pare y no salga a la calle a defender las instituciones democráticas de este país", ha aseverado antes de abandonar la comisión.

PISARELLO PIDE SENSATEZ

Pisarello ha opinado que la situación es "producto de la política irresponsable del PP, que está empeñado en resolver el problema a través de la justicia y la policía sin poner ninguna alternativa sobre la mesa", una estrategia que no resolverá el problema de fondo, por lo que ha hecho un llamamiento al sentido común y la sensatez y a dejar la vía represiva, ha dicho.

"No es la solución usar a jueces y a la policía para resolver un problema político", ha reiterado Pisarello, quien ha tachado de despropósito la situación, en la que sostiene que se está aplicando el artículo 155 de la Constitución sin las garantías que establece, vulnerando el autogobierno de Catalunya y las libertades básicas de los ciudadanos, según él.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carmen Andrés, ha dicho a los medios que la situación genera cierta tristeza y ha hecho un llamamiento al diálogo y a recuperar la normalidad política en las instituciones, y ha añadido: "Estamos por el diálogo, porque las vías unilaterales no llevan a ninguna parte".

La líder municipal de Cs, Carina Mejías, y el del PP, Alberto Fernández, han celebrado que se mantenga la comisión para garantizar los derechos de la oposición, y Mejías ha sostenido en declaraciones que "cuando alguien intenta dar un golpe a la democracia y saltarse las leyes, se debe atener a las consecuencias".