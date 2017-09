Emaya inicia la limpieza de los torrentes de la Síquia y el Siquió con un presupuesto de 11.000 euros

20/09/2017 - 12:09

Emaya ha iniciado las tareas de limpieza de los torrentes de la Síquia y el Siquió, ubicados en el Pla de Sant Jordi, que cuentan con un presupuesto de 11.000 euros y que se realizarán a lo largo de las próximas dos semanas.

PALMA DE MALLORCA, 20 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado en un comunicado la empresa pública este miércoles, se solicitó la autorización para asumir la limpieza de estos torrentes a la Dirección General de Recursos Hídricos, organismo competente, después de realizar un informe técnico sobre las necesidades de limpieza.

En concreto, la actuación que se está llevando a cabo desde Emaya consiste en la retirada de hierbas, cañas y algas que dificultan la circulación del agua.

Este trabajo se realizará a los tramos del Ullal de can Mir hasta la carretera de Manacor, de la Casa Blanca a la carretera de Manacor, en el camí des Siquió, en el camí des Prat, de la desembocadura deltorrente des Siquió al torrente de la Síquia, en el camí de can Capó hasta las bombas de la ITV y del camí de can Alegria hasta Palma Aquarium.

La empresa pública viene realizando esta actuación anualmente en los meses de septiembre u octubre durante los últimos veinte años, exceptuando en 2016, cuando el Govern la asumió.