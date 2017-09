Podemos e IU rechazan una PNL de apoyo al Gobierno ante el 1-O por falta de diálogo y fomento del independentismo

20/09/2017 - 12:15

El Grupo Parlamentario Podemos y el procurador de IU-Equo, José Sarrión, han votado en contra este miércoles de una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Popular para solicitar al Gobierno de España la adopción de "cuantas medidas sean necesarias" para evitar la celebración del "referéndum separatista" en Cataluña desde el convencimiento de que no aporta soluciones a un problema político al que se ha llegado por la "falta de diálogo" entre las partes y por considerar que fomenta un independentismo que no comparten.

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Podemos, Pablo Fernández, no ha dudado al afirmar que el "enloquecido e irresponsable choque de trenes" al que se ha llegado en España sólo sirve para que tanto el PP como el Gobierno de Cataluña puedan "tapar sus vergüenzas" y para intentar sacar rédito político.

Dicho esto, ha asegurado que Podemos no comparte la hoja de ruta del "referéndum sin encaje legal" planteado para el 1 de octubre y al que ha comparado con "una movilización más" y ha abogado por un "referéndum pactado, vinculante y con garantías" como solución para el que se ha comprometido a "dejarse la piel" en una campaña a favor de que Cataluña se quede en España y siga formando parte del estado plurinacional.

"Para dialogar, preguntad primero; después...escuchad", ha defendido Fernández en recuerdo a las palabras del poeta Antonio Machado, en sintonía con el planteamiento de José Sarrión que, como el líder de Podemos, ha lamentado que la primera PNL defendida por el presidente del PP en Castilla y León, el procurador por Salamanca Alfonso Fernández Mañueco, haya sido para hablar de Cataluña y no de los problemas de los castellanoleoneses.

"Castilla y León es mi pasión y mi nación es España", ha respondido Fernández Mañueco que ha asegurado hablar en nombre de cientos de miles castellanoleoneses preocupados por el futuro de su país ante el desafío secesionista. "No vamos a consentir que tantos siglos de historia común se tiren por la borda", ha advertido el presidente autonómico del PP en su defensa de que Castilla y León siga ocupando un "papel central" en España con este tipo de iniciativas de defensa de la soberanía de todos los españoles y de todo lo conseguido en la Transición española.

Fernández Mañueco ha apostado en todo momento por "sumar y no restar", por "trabajar juntos y no excluir" y por "dialogar y no imponer" para expresar su rotundo rechazo a los actos antidemocráticos y anticonstitucionales ocurridos en el Parlamento de Cataluña los pasados días 6 y 7 de septiembre para amparar la celebración del referéndum de autodeterminación.

"REFORMAR PARA REPARAR LA FRACTURA"

Por parte del Grupo Socialista, que ha respaldado la PNL del PP en defensa de la Ley y para evitar que se trocee la soberanía del país, su portavoz, Luis Tudanca, ha sido tajante al advertir al Gobierno de que no se va a derrotar a las fuerzas independentistas con la confrontación de otro nacionalismo por lo que ha reclamado soluciones basadas en un diálogo sin dogmatismos que permitan persuadir a los catalanes para que se queden.

"Reformar para reparar la fractura del país", ha reivindicado el también secretario regional del PSOE, en favor de que se vote una reforma de la Constitución Española "entre todos" y tras un "diálogo abierto y sincero".

"Esperemos que no sea demasiado tarde", ha deseado el líder de los socialistas de Castilla y León, para quien si se hubiera aplicado antes el "sentido común" de todas las partes no se habría llegado al "enorme desafío" actual.

En este sentido, ha aprovechado la ocasión para recordar la actuación del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ante "dos desafíos territoriales similares", como el denominado Plan Ibarretxe, que afrontó "con diálogo y firmeza" sin que las rupturas planteadas llegaran a los actuales límites. "Frente a la provocación, diálogo y sobre la amenaza, propuestas", ha recetado Tudanca al Gobierno ante lo que Fernández Mañueco ha respondido que hablar del pasado es "un debate estéril" que "no conduce a nada", si bien no ha dudado al reconocer que sí se han podido cometer errores.

"Ni uno sólo de los errores cometidos justifican las amenazas a los alcaldes y a los concejales que defienden la Ley", ha replicado Tudanca que sí ha compartido con Fernández Mañueco un mensaje de apoyo y solidaridad a todos los ediles que se están enfrentando "con toda la dignidad" a las amenazas de los secesionistas.

En el caso de Ciudadanos, el procurador David Castaño ha reivindicado "lealtad" a la Constitución y a sus mecanismos de reforma para "recuperar entre todos" la Democracia. El procurador de la formación naranja ha cuestionado el "inmovilismo" del PP por haber permitido "tantas veces" el "España nos roba" y ha acusado a IU y a Podemos de ser "el bastón del independentismo" y de apoyar "un totalitarismo disfrazado de urna".

Desde el Grupo Mixto, el leonesista Luis Mariano Santos ha cuestionado los efectos de un estado de las autonomías "erróneo" para lamentar que no se hayan hecho bien las cosas al no consultar antes a los ciudadanos, como ocurre ahora con el pueblo catalán. Dicho esto, ha abogado por "desdramatizar las cosas" y ha apoyado una PNL que "no gusta" ante la prioridad de respetar la legalidad. "Nosotros sí que creemos en la Constitución, por eso solamente vamos a apoyar la PNL", ha sentenciado.