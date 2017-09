Unanimidad para que no se prorrogue la concesión de la AP-1 y que sea gratuita desde diciembre de 2018

20/09/2017 - 12:24

Los grupos piden brevedad para suscribir convenios que posibiliten derivar el tráfico pesado de la N-1 a la AP-1

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

Todos los grupos con representación en las Cortes de Castilla y León has dado su respaldo unánime a una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE para reclamar que no se prorrogue la concesión de la AP-1, Burgos-Miranda de Ebro, con el fin de que sea gratuita desde el 1 de diciembre de 2018, fecha en la que concluye la actual concesión.

Todos los grupos ha respaldado la iniciativa defendida por la procuradora socialista Virginia Jimenez Campano quien en su intervención ha lamentado la situación que sufren los usuarios de la N-1, una de las carreteras "más peligrosas" que se ha saldado ya con 249 muertos por accidentes entre Burgos y Miranda de Ebro.

Jimenez Campano ha rechazado la posibilidad de que alguien la tache de "oportunista" por ser usuaria de la vía, ya que es objetiva su peligrosidad por lo que ha reclamado además, como segundo punto de su iniciativa, que a la mayor brevedad se suscriban los convenios para derivar el tráfico pesado en la N-1.

"No son convenios nuevos, ya están en otras autonomías, son de justicia", ha aseverado la procuradora.

Por su parte, el procurador 'popular' Ángel Ibáñez ha reconocido que la N-1 es una de la vías más peligrosas del país por el elevado número de caminos y su dificultoso trazado, no obstante ha recordado que el PP ha invertido en las dos últimas legislaturas un total de 63 millones de euros para adecuar la vía frente a los 11,8 que destinó el PSOE, a lo que ha sumado que los 'populares' nunca han prorrogado su concesión frente a 15 años de prórroga concedidos por los socialistas.

Tras estas apreciaciones, Ángel Ibáñez ha mostrado su "rotundo" acuerdo con la propuesta socialista aunque ha enmendado el segundo de los puntos para incluir la necesidad de suscribir un convenio que derive el tráfico pesado también en la N-VI en la travesía de San Rafael hacia la AP-6.

"El ánimo del PP pasa por poner una solución definitiva a esta carretera fuera de medallismos", ha aseverado.

El procurador de IU, José Sarrión, también ha respaldado la iniciativa a pesar de que PSOE ha rechazado su enmienda de adicción para exigir la supresión de los peajes en la AP-6. Rafael Delgado de Ciudadanos también ha argumentado el voto favorable de la formación naranja desde la defensa de la conectividad como "fundamental" para "unir" territorios.

Por último, el procurador de Podemos Félix Díez Romero, tras asegurar el voto favorable de su formación, ha achacado la situación de este vial a las "responsabilidades claras" tanto de los gobiernos del PP como de los del PSOE.