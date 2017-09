El PP afirma que "todavía hay cientos de niños sin escolarizar" en C-LM tras un inicio de curso "de absoluto caos"

20/09/2017 - 12:28

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Claudia Alonso ha asegurado que todavía hay "niños sin escolarizar" en Castilla-La Mancha, "cientos de niños que todavía no tienen colegio asignado o que están en dos distintos" tras el comienzo de un curso escolar sumido "en un absoluto caos".

TOLEDO, 20 (EUROPA PRESS)

Así lo ha denunciado Alonso en una rueda de prensa en la que ha lamentado "la gestión absolutamente terrorífica" por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del "peor inicio de todos los cursos escolares" de la región, donde asegura que en los municipios toledanos de Illescas y Seseña, o también en Guadalajara, "hay niños sin colegios adjudicados".

"A 20 de septiembre hay niños sin escolarizar, no uno ni dos, sino cientos de alumnos que todavía no tienen colegio asignado o niños que están en dos colegios distintos. Las delegaciones provinciales de Educación se han tenido que reunir de urgencia para solventar esta caótica gestión y no son capaces de sacar adelante la cuestión", ha manifestado la diputada 'popular'.

"Puede ser que haya familias que hayan hecho la solicitud fuera de plazo y puedan tener ciertas complicaciones. No es una cuestión puntual tener a cientos de familias en las que sus hijos no tienen colegio. No hay más que ver cómo están las redes sociales, son cientos de padres los que mandan mensajes", ha incidido la 'popular'.

Asimismo, la representante del PP ha lamentado los errores admitidos por la propia Junta en cuanto a las adjudicaciones de sustituciones para docentes en enseñanzas medias, criticadas también por los sindicatos tras la aplicación de la reducción de horas lectivas en este nivel educativo, la "no renovación" de convenios con centros concertados o "las ratios excedidas", "tanto las legales como las ilegales".

CAMISETAS VERDES "EN EL TINTE"

Por todo esto, Alonso ha apuntado que "las camisetas verdes deben de estar en el tinte para sacarlas dentro de año y medio". "Este es uno de los mayores problemas del presidente regional, Emiliano García-Page, la Consejería de Educación. Es una vergüenza que el consejero del ramo, Ángel Felpeto, hable de anomalías puntuales cuando hay niños sin escolarizar", ha recalcado.

En este sentido, ha reprochado que por "mucho que se esfuerce Page en hacerse fotos" en la apertura de centros educativos, "no ha habido ningún inicio de curso escolar con tantas irregularidades, falta de gestión y caos organizativo" como el presente.