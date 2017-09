Málaga para la Gente lleva al Ayuntamiento las reivindicaciones de las camareras de piso de hoteles

20/09/2017 - 12:45

El grupo municipal de Málaga para la Gente ha presentado a la comisión informativa de Economía, Hacienda, Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo una moción destinada a apoyar las reivindicaciones de las camareras de piso, las conocidas como 'Kellys de Málaga'.

MÁLAGA, 20 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa pretende que el Ayuntamiento se una a la reclamación del cese de la subcontratación y, en el marco de sus competencias, mediar para conseguir el mantenimiento del empleo y de unas condiciones laborales dignas, que combata la explotación laboral en el sector de la hostelería, comercio y servicios en Málaga y la Costa del Sol, prestando una especial atención a las camareras de pisos por ser el colectivo más vulnerable.

Asimismo, busca que el Pleno municipal inste al Gobierno central a la modificación de las condiciones de jubilación anticipada para este colectivo de trabajadoras con enfermedad, y aumentar el personal de inspección de trabajo, así como a que adopte medidas para aminorar la carga de trabajo de las camareras de piso y dignificar sus condiciones de trabajo y laborales.

La Asociación de las Kellys de Málaga, que agrupa al colectivo de las camareras de piso, celebró una concentración el pasado 25 de agosto en la plaza de la Marina para reivindicar la supresión de las subcontrataciones, contra la explotación laboral de las camareras de pisos y por la mejora de sus condiciones de trabajo.

Los principales motivos de la protesta eran denunciar "la situación de esclavitud en la que se encuentran las trabajadoras externas al convenio hotelero, la enorme sobrecarga en el cupo de habitaciones que deben cubrir", y reclamar "el adelanto de la edad de jubilación a 60 años debido a las patologías que derivan de este oficio", según ha recordado el grupo municipal en un comunicado.

Las trabajadoras critican que los empresarios hoteleros están realizando subcontrataciones de personal a través de convenios de limpieza, con los que reducen su salario hasta la mitad de lo que puede recibir una camarera de piso que haya sido contratada mediante el convenio hotelero.

Así, según han explicado, se contratan a jóvenes con un falso contrato de formación de cuatro horas, cuando, en realidad, trabajan hasta diez horas e incluso más, con la mitad de salario que las que pertenecemos al convenio.

Según ha explicado el portavoz del grupo, Eduardo Zorrilla, "las 'kellys' reivindican la supresión de esta práctica que consideran abusiva; así como la reducción del cupo de habitaciones que deben organizar en relación a las horas de trabajo, ya que al no cobrar por horas sino por habitación, si no se pueden limpiar todas las habitaciones en las ocho horas, tienen que trabajar más tiempo".

"Quienes tienen la suerte de disfrutar sus vacaciones en un hotel saben muy poco de las camareras de piso. Tampoco el gran público es consciente de la dureza de su trabajo, ni de que tras 20 o 25 años de profesión es difícil encontrar a una de ellas que no padezca fuertes dolores, que no esté sometida a un estado de estrés grave, o que no necesite medicarse a diario para poder aguantar su jornada laboral. Y, sin embargo, esta es su vida cotidiana".

Todas estas cuestiones han llevado a los concejales de IU a presentar la moción, que pretende criticar públicamente estos hechos,con el fin de "ser una modesta contribución a dignificar la situación laboral de las camareras de piso, denunciando públicamente las condiciones que sufren y ayudando a fortalecer su empoderamiento".

Al respecto, ha apuntado que "hay trabajadoras que tienen que limpiar 30 habitaciones al día". "Hablamos de camas, cristales, terrazas, cuartos de baño, moquetas. Antes, las camareras de pisos tenían el apoyo de una persona que les ayudaba, por ejemplo, a llevar y traer la ropa, pero esa categoría ha desaparecido".

El portavoz de Málaga para la Gente ha apuntado que la calidad del sector turístico "no solo hay que medirla en las grandes cifras", sino esencialmente "en las condiciones de los trabajadores, y sobre todo en la existencia de empleos de calidad, empleos fijos frente a temporales, y empleos a tiempo completo frente a la lacra que los contratos a tiempo parcial están suponiendo para el sector y especialmente para las mujeres".

"La igualdad en el sector no puede significar de ningún modo expulsar a las camareras de pisos de los convenios colectivos de hostelería a través de las externalizaciones, temporalidad y jornadas parciales no deseadas. Tienen derecho a la salud laboral frente a los ritmos extenuantes de trabajo, a medidas de protección y descansos periódicos durante la jornada. No es de recibo que Málaga presuma de ser un destino turístico atractivo y de cifras en la actividad turística, y que mantenga en la precariedad a un colectivo como el de las camareras de piso", ha concluido.