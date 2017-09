UxGC celebra su Congreso constituyente para presentarse ante la sociedad grancanaria como una fuerza "consolidada"

20/09/2017 - 12:49

El presidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC), José Miguel Bravo de Laguna, ha presentado este miércoles el Congreso constituyente que el partido celebrará el próximo sábado, 23 de septiembre, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria bajo el lema 'Por fin Gran Canaria', de 10.00 a 13.00 horas, y con el que se quieren presentar ante la sociedad como una fuerza "consolidada".

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 (EUROPA PRESS)

Bravo de Laguna recordó que UxGC nació como una coalición de partidos para las elecciones de 2015 --si bien Ciuca no se ha integrado en el partido--, en las que obtuvieron un resultado "extraordinario", ya que consiguieron representación tanto en el Cabildo de Gran Canaria como en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, además de en varios municipios de la isla.

Ahora, añadió en rueda de prensa, quieren presentarse ante los grancanarios como "una fuerza política consolidada" que tiene como objetivo la "defensa de Gran Canaria y su posición dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias".

"Una fuerza política que se basa en aquellos orígenes de la defensa de Gran Canaria pero que, al mismo tiempo, plantea un proyecto propio. Nosotros no queremos reducirnos, con ser un tema y que vamos a insistir en ello, en que haya agravios, en que consideremos que haya un maltrato por el Gobierno de Canarias e incluso por el Gobierno de España (...). Lo que nos preocupa es el futuro de Gran Canaria y el papel que juegue dentro de la comunidad", apuntilló.

Bravo de Laguna ha defendido a Gran Canaria como la isla "motor del dinamismo, la que empuja al resto de las islas". Añadió que el proyecto de UxGC persigue convertir la isla en un "centro portuario, aeroportuario, en un referente turístico de calidad".

Asimismo, resaltó la "necesidad urgente" que tiene la isla en cuestiones sociales. Así, definió UxGC como un partido "de centro, liberal y progresista", que quiere "tocar el corazón de los grancanarios".

'CARNÉ' DE DEFENSOR DE LA ISLA

Por otro lado, informó de que Unidos por Gran Canaria ha decidido que aquellas personas que se acerquen al partido, tendrán un reconocimiento y recibirán un 'carné' de "defensor de la isla".

De este modo, afirmó, se pretende motivar a los ciudadanos de Gran Canaria, ya que consideró que en esta isla, "por distintas razones, el grancanario es el menos defensor, al menos verbalmente, en sentimiento, de su propia isla", algo que dijo "es una pena" porque los demás sí hacen una defensa de su territorio.

"Queremos que haya un sentimiento de defensa de nuestra isla, un sentimiento de defensa correcto, siempre guardando las formas y dentro de los nuevos perfiles democráticos", apostilló.

NOMBRAMIENTOS

Por otro lado, también avanzó algunos de los nuevos nombramientos, así el vicepresidente Primero de UxGC será José Francisco Pérez, y la Vicepresidencia Segunda será para Aladino Suárez, mientras que la Secretaría la ocupará Jafeth Alonso.

Además, el partido estará conformado por un Consejo de Dirección del que forman parte todos los consejeros del Cabildo de Gran Canaria, así como concejales de los diferentes ayuntamientos. Asimismo, habrá un Comité de Derechos y Garantías que estará presidido por Guillermo Nieve y Carlos Buite como secretario, ambos abogados.

CONVERSACIONES

Por otro lado, al ser cuestionado si han existido o existen conversaciones con otras fuerzas políticas para las próximas elecciones, Bravo de Laguna reconoció que ha habido "algún encuentro" de formaciones que se les han acercado.

Agregó que hay partidos que pueden ver a UxGC como un posible socio para las próximas elecciones, si bien matizó que su partido tiene "muy claro" que el programa de defensa de Gran Canaria "sea respetado".

"Hay conversaciones previas, muy previas, no se pueden denominar negociaciones. No se ha llegado a nada. Estamos, de todas maneras, de que las conversaciones se acelerarán o no de cara a las elecciones", apuntilló.