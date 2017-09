Bravo de Laguna cree que Gran Canaria necesita más inversión para luchar contra los vertidos

El presidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC), José Miguel Bravo de Laguna, ha considerado este miércoles que la isla necesita más inversión para luchar contra los vertidos, si bien reconoció el "esfuerzo" realizado por parte del Cabildo.

De todos modos, Bravo de Laguna señaló que se "ha mezclado" el tema de las microalgas con los vertidos, produciéndose una "guerra de cifra, de datos" entre el Gobierno canario y el Cabildo, para añadir que entiende la posición del Cabildo porque "es verdad que en esta isla se ha hecho, a lo largo de varios mandatos, unos esfuerzos mayores que en otras, sobre el tema de los vertidos y el tratamiento de aguas residuales".

Esto, dijo en rueda de prensa, se debe a una "necesidad mayor" de Gran Canaria porque tiene "más carencia de agua", de ahí que afirmó que comparte la idea de que la isla "está mejor que otras" pero "no de que está sobrada". En este sentido, aludió a los 100 millones de euros, procedentes de Europa, para obras hidráulicas en Canarias --para tratamiento de aguas residuales--, criticando que "van todas para Tenerife, bueno un millón para La Palma".

Por ello, consideró que si se expone que Gran Canaria "no" tiene ese problema, el dinero "no" viene. Además, subrayó que hay que seguir haciendo "esfuerzos" y "más inversión", aunque abogó por dejar este debate al entender que no favorece a la isla para el turismo.

Finalmente, concluyó Bravo de Laguna asegurando que "cuando hay un problema en Tenerife, es de Canarias; cuando hay un problema de Gran Canaria, es de Gran Canaria".