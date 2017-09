El PSOE afirma que "no hay ningún niño sin escolarizar" en C-LM y acusa al PP de ser "frívolo" con esta "mentira"

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Mora ha aseverado que "no hay ningún niño sin escolarizar" en Castilla-La Mancha y ha calificado al PP de "frívolo" por lanzar una "mentira" en esta cuestión en materia educativa, una situación que ha sido denunciada por su homóloga en el PP, Claudia Alonso, al afirmar que hay alumnos en municipios toledanos como Illescas o Seseña "sin centro educativo asignado".

"Todos los niños en Castilla-La Mancha están escolarizados. Acabo de hablar ahora mismo con gente de Illescas, porque yo me informo, y allí no hay niños sin escolarizar, como tampoco los hay en Guadalajara. No se pueden lanzar mentiras, creérselas y esperar que queden para ver quién dice algo", ha respondido Mora a las acusaciones de la diputada 'popular'.

El representante del PSOE en las Cortes regionales ha apuntado que la política es "responsabilidad" y que el PP no puede "olvidarse de lo que hicieron en el país de Nunca Jamás" ni que "tenga desmemoria de lo que hicieron" en la anterior legislatura.

En este sentido, ha criticado "la conversión" de Alonso, pues ha afirmado que "nunca" la oyó hablar de "la reducción del 35 por ciento en los presupuestos para la enseñanza pública", del "cierre de 61 escuelas rurales" o del despido "de 2.000 docentes" durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal.

"Basta ya de enfundarse en mentiras. Efectivamente, ya no hay camisetas verdes, las había porque el PP quiso eliminar y pauperizar la enseñanza pública, y no lo han logrado gracias a muchos docentes, padres y alumnos que están trabajando por esta enseñanza", ha resaltado Mora.