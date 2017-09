UGT reitera al Gobierno su rechazo a las aperturas comerciales en domingos y festivos en 2018

20/09/2017 - 13:24

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha reiterado hoy al Gobierno de Cantabria su rechazo a cualquier apertura de los comercios en domingos y festivos en una reunión con el director general de Industria, Comercio y Consumo, Raúl Pelayo, para tratar el calendario comercial de 2018.

El sindicato plantea que en todo caso no haya más de una apertura al mes y se respete el derecho de los trabajadores a puentes festivosSANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)

Según ha informado UGT, en el encuentro el sindicato insistió en la misma postura que defiende desde hace años, que se opone a "unas aperturas comerciales en domingos y festivos que no benefician a nadie, salvo a algunos grandes comercios, y por el contrario, perjudican a más de 37.000 trabajadores del sector que tienen tanto derecho como cualquier otro a disfrutar de puentes festivos con sus familias y a poder hacer realidad la conciliación de su vida laboral y familiar".

UGT aseguró además en la reunión con el director de Comercio que "las aperturas dominicales o en festivos de los comercios no generan empleo y no implican más ventas en el sector, en realidad lo que provocan es que esas mismas ventas se repartan en más días de apertura".

En todo caso, UGT trasladó al responsable del Ejecutivo que, de confirmarse las 10 aperturas anuales de los establecimientos comerciales en domingos y festivos en la región, éstas "se distribuyan de una manera racional y pensando en el interés de todas las partes implicadas, incluidos los trabajadores".

Por ello, planteó en la reunión que no se concentren las aperturas en las mismas fechas y que no se apruebe más de una en el mismo mes, además de reclamar que "el calendario comercial de 2018 no arruine los puentes festivos de los trabajadores del sector comercial".

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, el comercio emplea en Cantabria a 37.415 trabajadores, de los que 18.464 son hombres y 18.951 mujeres.