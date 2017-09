Santamaría pide a los secesionistas "que vuelvan a la democracia" para "discrepar en España" desde la Ley

20/09/2017 - 13:23

La vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáez de Santamaría, ha exigido este miércoles a los secesionistas catalanes "que vuelvan a la democracia y a los cauces que permiten, en España, discrepar absolutamente de todo, pero también avanzar, crecer juntos desde la lealtad constitucional y el respeto a la Ley".

TERUEL, 20 (EUROPA PRESS)

Ha visitado esta mañana la ciudad de Teruel para firmar una nueva edición del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) y en la rueda de prensa posterior ha aludido a la reunión que el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña que ha celebrado de urgencia hoy.

El Ejecutivo catalán "tiene una oportunidad de reflexionar", ha planteado Santamaría, quien ha dejado claro que el referéndum independentista del 1-O "no se va a celebrar" y ha pedido a los responsables del Gobierno catalán "que no lleven a Cataluña a situaciones que no merece vivir por su desobediencia y desacatos".

FORTALEZA

Ha indicado que "en España hemos trabajado mucho para tener un Estado de Derecho, en el que la Constitución se respeta y las leyes se cumplen", subrayando que el Estado de Derecho "tiene una gran fortaleza, dentro de la templanza y la firmeza, para garantizar el cumplimiento de la Ley y los derechos de los ciudadanos".

Ha lamentado los "ataques gravísimos contra la Constitución, la ley de todos, y los derechos de muchos ciudadanos en Cataluña y el conjunto de España" que "hemos vivido de manos de la Generalitat y los partidos que la sustentan".

"Hemos visto cómo, en siete horas, aprobaban en un Parlamento, sin dejar hablar a la oposición, que representa a la mitad de la población, una ley que rompía nuestro marco de convivencia, nuestra Constitución y nuestra ley", ha continuado la vicepresidenta, quien ha expresado que "hay algunos políticos en Cataluña que se han considerado que están por encima de la ley y con su comportamiento se han querido situar al margen de la ley".

El Gobierno de España "está dando respuesta" a esta situación, ha dicho Santamaría, observando que "cualquier Estado democrático tiene la obligación de que en su Estado se respeten las leyes, se cumpla la ley y se respeten los derechos".

La vicepresidenta ha comentado que, en Cataluña, "muchos ciudadanos han sentido directamente el acoso por parte de algunos que jalean esta hoja de ruta de la Generalitat", aseverando que "en nuestra obligación está defender sus derechos, la ley" y recordando que "por cauces democráticos puede uno plantear lo que desee", de manera que "respetando la ley y los derechos de todos, en España todo es reformable, pero tomándose la ley a la torera, creyendo que su palabra es ley, no se llega a ningún sitio".