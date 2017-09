Sota asegura que Cantabria está "en la senda del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2017"

20/09/2017 - 13:25

La oposición se queja de baja ejecución en algunas partidas prioritarias y el consejero dice que se van a "acelerar" en los próximos meses

SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, ha asegurado que Cantabria está "en la senda del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2017", aunque ha reconocido que los últimos meses del año "no son los mejores para el gasto" pues suele dispararse.

Así lo ha afirmado el titular de esta área un día después de que se haya hecho público un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el que tildaba de "improbable" este cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria (el de déficit, el de deuda y el de la regla de gasto) a la vista de los datos de ejecución presupuestaria del primer semestre del año.

Durante su comparecencia de este miércoles en la Comisión especial no permanente de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria del Parlamento de Cantabria, Sota ha señalado que es la propia Intervención General de la comunidad la que, en sus informes de junio y julio, ha comunicado al Ministerio de Hacienda que la región está "en la senda del cumplimiento".

En este sentido, y después de que la oposición le haya advertido de que esta opinión no coincide con la manifestada en el último informe de la AIRE, Sota ha reprochado a los grupos de la oposición que siempre aludan a los informes de los organismos que señalan que Cantabria no va a cumplir y no a los que indican lo contrario.

Así, ha ironizado con el hecho de que cuando los informes de la Intervención General de la Comunidad Autónoma señalan que las cosas "van bien" y que Cantabria puede cumplir estos objetivos, la oposición alude a los de la AIREF y a la inversa.

MEJORA EN LOS INGRESOS

Sota ha señalado que la AIREF ha elaborado el informe con datos hasta junio y ha señalado que desde entonces la situación "ha mejorado mucho".

Y es que, según ha apuntado, en los meses de junio y julio se ha producido un "mejora importante" por la actualización al alza de las entregas a cuenta del Gobierno central con motivo de la aprobación a finales de junio de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.

Ha recordado que, hasta la aprobación de estos PGE, las entregas a cuenta se venían haciendo con cifras de los Presupuestos del Estado prorrogados de 2016, más bajas que las de 2017.

La "mejora importante" de las entregas a cuenta con motivo de la aprobación de los PGE ha supuesto un incremento de los ingresos, lo que ha hecho mejorar el saldo presupuestario no financiero --elemento clave para el cumplimiento del objetivo de déficit-- y el ahorro bruto presupuestario.

Según ha señalado, se ha pasado de tener un saldo presupuestario no financiero de -150,9 millones de euros a dejarlo en julio en -69, lo que supone una mejora en 81,9 millones. Además, según Sota, está previsto que en los datos de agosto continúe esa tendencia.

Además de la actualización de las entregas a cuenta tras la aprobación de los PGE, ha señalado que en el segundo semestre del año se cobrarán los atrasos correspondientes a los meses de enero a junio, en los que se pagó con cifras de 2016.

Ha señalado que a la vista de lo decidido por el Ministerio, cada uno de los meses del segundo semestre las comunidades cobrará una sexta parte de estos atrasos, con lo que hasta final de año no se verá totalmente el efecto de estos incrementos.

En relación a la mejora de las entregas a cuenta del Estado a la comunidad, el consejero ha recordado que desde la oposición se acusó al Gobierno PRC-PSOE de haber incluido en los Presupuestos regionales unas previsiones que no eran reales sino infladas, algo que, a su juicio, se ha comprobado que no era así sino que efectivamente se hicieron en base a los datos comunicados por el Ministerio.

LA OPOSICIÓN

Tras su intervención le ha llegado el turno a los portavoces de los grupos parlamentarios en esta comisión y, concretamente, los de Podemos y el grupo mixto, José Ramón Blanco y Rubén Gómez (Cs), respectivamente, han reconocido la mejora en los ingresos resaltada por el consejero.

Así, Gómez lo ha considerado una "buena noticia" pero le ha cuestionado acerca de los motivos por los que, si se prevé que continúe esa tendencia hasta final de año, desde el Consejo de Gobierno se siguen suscribiendo acuerdos de no disponibilidad, el último, según ha señalado, por 3 millones de euros y que "congelan" el gasto en ámbitos como becas, obras en infraestructuras educativas y viarias.

El diputado del grupo mixto y también la del PP Cristina Mazas se han interesado también por la ejecución presupuestaria en las empresas y sociedad públicas y por el estado de las cuentas de éstas, en las que se han reducido las pérdidas al pasar de un saldo de -600.000 euros a dejarlo en -10.000, algo que también ha destacado Sota.

El representante de Podemos en la Comisión ha reconocido que los ingresos van "relativamente bien" y "se están cumpliendo las expectativas" en ellos. "Cosa que nos gusta", ha añadido Blanco, que ha dicho que "ojalá" esta tendencia se cumpla a final de año.

En el lado negativo, ha criticado que pese a la mejora de los ingresos la comunidad haya incremento en 46,6 millones los pasivos financieros lo que, según ha dicho, indica que la comunidad se ha seguido hipotecando con las entidades financieras.

Además, ha señalado que en varias consejerías la ejecución presupuestaria no llega al 58% que, según ha dicho, debiera a la vista de las fechas del año.

Así, ha criticado y considerado "escandaloso" que partidas en ámbitos que el Gobierno ha planteado como "prioridad" tengan una baja ejecución, como las destinadas a incentivos a la industria o al Plan de Recuperación del Besaya y otras relacionadas con el fomento del empleo autónomo, la contratación indefinida o algunas dirigidas a las personas desempleadas.

También ha criticado que la partida del Fondo de Emergencia Habitacional, correspondiente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y "muchas" de la de Medio Rural presenten una ejecución del "0%".

Y desde el PP, se ha insistido en las conclusiones del informe de la AIREF que prevén un incumplimiento de Cantabria de nuevo --el año pasado la comunidad incumplió el objetivo de déficit, no así el de deuda y gasto-- y en datos del Ministerio que señalaban a Cantabria como una de las comunidades autónomas con "peores ratios" en gestión financiera y la citaban como "la tercera más deficitaria de España".

Sin embargo, la diputada popular ha dicho que "ojalá" se cumpla el objetivo de déficit. "Yo también vivo en esta comunidad", ha añadido.

Por otro lado, Mazas también ha criticado las cifras relativas al pago a proveedores y ha señalado que Cantabria "tarda más del doble" que la media de las comunidades.

Tras escuchar a los grupos, y respecto a las críticas de la oposición sobre el estado de ejecución de algunas partidas, Sota ha recordado que el Presupuesto regional se aprobó con "dos meses de retraso", con lo que lleva 5 meses. Sí ha señalado que en los próximos meses se va a intentar "acelerar" las partidas de gasto.

Y en cuanto al pago a los proveedores, ha garantizado que "va a bajar" una vez que Cantabria ya tiene disponibles los fondos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) tras la "extorsión" llevada a cabo, a su juicio, por el Gobierno central (PP) al plantear a la comunidad que "o entraba por el aro" y presentaba el plan de ajuste o de lo contrario no tendría acceso a esos recursos.

En la Comisión, los grupos que sustentan al Ejecutivo, PRC y PSOE, valorado el trabajo de la Consejería de Sota para "optimizar los recursos de la comunidad autónoma" y han hecho una lectura positiva de los datos de ejecución presupuestaria y de la mejora de ingresos. Además, han achacado los "ajustes" a los incumplimientos del Gobierno de España.