La Diputación aprueba una ayuda de 800.000 euros a Cártama para arreglar unas casas en riesgo de derrumbe

20/09/2017 - 13:39

El interventor pone reparos a que se destinen 100.000 euros para un estudio que prolongue el Cercanías al PTA, acordado por PP y Cs

El interventor pone reparos a que se destinen 100.000 euros para un estudio que prolongue el Cercanías al PTA, acordado por PP y Cs

MÁLAGA, 20 (EUROPA PRESS)

El pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado con los votos de PP y Ciudadanos una modificación presupuestaria para el arreglo de una veintena de viviendas agrietadas y con riesgo de derrumbe e inundaciones en la barriada de Casasola, en el municipio malagueño de Cártama.

Así, dada la situación de "extrema emergencia" de estas casas el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos han dado su visto bueno a una modificación para una actuación geotécnica y reconstrucción de vial en la calle Marie Curie, en Cártama estación. Se creará un proyecto de carácter bianual por un total de 880.694,14 euros, de los que la modificación aprobada este miércoles es de 400.000 euros y se contemplan 480.694,14 euros para 2018.

Los 400.000 euros de esta modificación proceden de una cuantía de unos 280.000 euros prevista para la limpieza de consultorios en municipios menores de 5.000 habitantes, algo que no es competencia de la institución provincial según un informe de la Intervención de la Diputación, según ha informado la diputada responsable de Economía y Hacienda, María Francisca Caracuel, quien ha apuntado que la institución ante problemas "excepcionales tiene que reaccionar con medidas excepcionales".

Tampoco cuenta con el informe favorable de la Intervención los 100.000 euros acordados para el presupuesto de este ejercicio por PP y Ciudadanos para la realización de un estudio de la prolongación del tren de Cercanías al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Entonces, el presidente provincial, Elías Bendodo, ya dijo que esta actuación correspondía a otras administraciones pero se incluyó dentro del acuerdo con su socio de investidura.

Este dinero, por tanto, también se incluye en esta modificación. Sobre esto, el portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, ha señalado que estas cantidades no se iban a poder utilizar para lo inicialmente previsto "y hemos renunciado a estas partidas negociadas por algo que hemos considerado de extrema necesidad y por motivos humanitarios". "Es una verdadera emergencia, muy alarmante", ha apostillado.

CRITICAN LA DISCRECIONALIDAD

Esta modificación presupuestaria ha tenido la postura contraria de PSOE, IU Para la Gente y Málaga Ahora, que han criticado la "discrecionalidad" del equipo de gobierno del PP. En este sentido, han pedido que se incluya esta actuación en Cártama dentro del dinero que recibe el Consistorio del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (PIFS).

El portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, ha sostenido que las ayudas directas aun siendo legales, "y en muchos casos necesarias", deben acreditar su interés público. En este sentido, ha aludido a la ayuda de la Diputación también a Cártama para el acceso al Hospital del Guadalhorce, preguntando a Ciudadanos si la problemática de estas viviendas o similares no se produce en el resto de localidades malagueñas.

Ahumada ha recordado también otra ayuda a Cártama de 500.000 euros para un muro "y ahora por la puerta de atrás nos intentan colar 800.000 euros". Pese a mostrar su "solidaridad" con los vecinos afectados, el dirigente ha rechazado que se dé una ayuda "discrecional".

El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, ha dicho que la Diputación tiene que garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los municipios, especialmente en los menores de 20.000 habitantes. "Asuntos de emergencia, casos urgentes hay en toda la provincia, en temas sociales, educativos, deportivos, etcétera. Pero tenemos que garantizar que no haya discrecionalidad porque cualquier alcalde estaría encantado de recibir 800.000 euros para su municipio", ha agregado.

Según el socialista, un sólo municipio como es Cártama, gobernado precisamente por el PSOE, va a recibir una cantidad muy elevada y ha señalado a su compañero de partido, Jorge Gallardo, que "así no". "Lo digo para Cártama y para cualquier ayuntamiento del PSOE, así no se puede trabajar en esta institución", ha apostillado.

"¿Por qué no destinamos ese dinero a ayudar a familias que van a ser desahuciadas y si tuvieran la ayuda de la Diputación podrían pagar la hipoteca o tener un alquiler social?", se ha preguntado Conejo, quien ha sostenido que la competencia en este arreglo de viviendas es del Ayuntamiento cartameño. Además, ha reiterado que podría haber destinado lo percibido en el PIFS a esta actuación "pero le viene muy bien porque además de esos planes recibe 800.000 euros".

En este punto ha criticado a la viceportavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo, edil en Cártama, y ha dicho que por ella el equipo de gobierno del PP apoya esta iniciativa para el arreglo de estas casas. La dirigente de la formación naranja, por alusiones, ha invitado a Conejo a visitar las viviendas de estas familias y no a reunirse con ellas en un despacho.

"Con esta modificación se está ayudando a 20 familias no al Ayuntamiento de Cártama, no entiendo cómo me hablan de intereses partidistas", ha dicho Pardo, quien ha añadido que PP, el PSOE "de Pedro Sánchez" --el alcalde cartameño apoyó al líder socialista frente a la presidenta andaluza, Susana Díaz, en las primarias de su formación-- y Cs "se ponen de acuerdo por una situación de emergencia y es una barbaridad que hablen de discrecionalidad".

"CONEJO CASTIGA AL ALCALDE DE CÁRTAMA"

También ha intervenido el propio presidente de la Diputación, quien ha lamentado que Conejo hable de sectarismo del equipo de gobierno 'popular' cuando él "castiga al alcalde de Cártama, de su partido, con un no aquí a esta modificación porque es contrario a sus tesis".

"Usted es sectario con los suyos. Usted y yo somos igual de queridos en el PSOE", ha manifestado el dirigente del PP quien ha incidido en que en la Diputación "no se mira el color político y que hay más inversiones en municipios gobernados por el PSOE". Por ello, en este caso en Cártama "tenemos la capacidad de hacerlo y lo vamos a hacer, usted --en referencia al portavoz del PSOE-- está en contra porque no es un alcalde de su cuerda".

Conejo ha respondido también por alusiones que el PSOE vota "en contra de todas las ayudas directas aprobadas". "Cualquier ayuda discrecional de esta índole votaremos en contra y cuando quieran miren las actas de todas las ayudas aprobadas. Queremos un respaldo justo y equitativo", ha finalizado.

La diputada provincial de Málaga Ahora, Rosa Galindo, ha lamentado que se destine dinero a esta actuación restándoselo a otras actuaciones del Área de Servicios Sociales. "Es un tema de forma. Si en Cártama existe esta emergencia no cuesta ningún trabajo llamar a los distintos grupos para abordarlo", ha expuesto, criticando también que se desconociera que la institución tenía la competencia de limpiar los consultorios y se presupuestara dinero para ello en este ejercicio.