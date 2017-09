Monago reclama un hospital "digno y entero" para Cáceres para solucionar su "principal problema" que es la sanidad

20/09/2017 - 13:38

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reclamado a la Junta de Extremadura un hospital "digno y entero" en Cáceres, que ofrezca una respuesta al que considera que es el "principal problema" de esta ciudad: la sanidad.

CÁCERES, 20 (EUROPA PRESS)

Monago no quiere un "medio hospital", que a su juicio es lo que plantea el Ejecutivo regional de Guillermo Fernández Vara, al tiempo que ha calificado como un "disparate" la separación de especialidades médicas y quirúrgicas.

Así se ha manifestado Monago tras mantener un encuentro con la alcaldesa de la localidad, Elena Nevado, tras el que ha señalado que los cacereños, los 'populares' y "casi todo el mundo" están ya "cansados" de la situación en la que se encuentra la sanidad en esta ciudad.

"¿Puede entenderse que un cacereño para ser operado tenga que esperar una media de 178 días, cuando la media en la provincia de Badajoz está en 99 días?", se ha preguntado el líder de la oposición en Extremadura, quien ha señalado que tampoco se puede entender situaciones vividas como la caída de techos, las presencia de moscas en los quirófanos, que no se cubran las bajas, o los desplazamientos de niños de Cáceres a Badajoz.

Por todo ello, considera que la construcción de este hospital, que daría cobertura al 40 por ciento de la población extremeña, es un "clamor social".

Además de la reunión con la alcaldesa, Monago ha anunciado que celebrará encuentros periódicos no solo con el ayuntamiento, sino que también lo hará extensivo a distintos colectivos.

El presidente del PP ha asegurado que los cacereños están "cansados de las promesas incumplidas del PSOE" a este respecto y que los socialistas están "maquillando con medias verdades" un proyecto que "va camino de ser una medio promesa cumplida", indica el PP en una nota.

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo socialista, pese a tratarse de una promesa de 1999, "no quiere" construirlo, ya que "se conforman con ir a las elecciones, en un regate corto, con un medio hospital".

"El principal problema en Cáceres es la sanidad y lo tienen que resolver", ha afirmado Monago, quien ha recordado los "múltiples problemas" vividos en materia sanitaria en la ciudad, entre los que ha citado el cierre de quirófanos, caída de techos de unidades hospitalarias, suciedad, aparatajes averiados, falta de personal, plazas que se amortizan o el cierre, este verano, de la unidad de cirugía pediátrica, que ha sido derivado a Badajoz.

De este modo, Monago ha asegurado que no se trata de "hechos aislados", sino de "una concatenación de incidencias de gravedad" como consecuencia de "la dejadez de Fernández Vara", y ha recordado que el PSOE se comprometió con el PP y con los extremeños a comenzar la segunda fase del Hospital de Cáceres en los dos últimos Presupuestos que fueron negociados y "no han hecho nada, no han ejecutado nada".