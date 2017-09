La saga 'The Hole' regresa inspirada en las fiestas disco al Teatro Coliseum

20/09/2017 - 13:44

La saga teatral 'The Hole', de la productora Letsgo Company, llega al Teatre Coliseum de Barcelona con una mezcla de circo, cabaret y música inspirada en esta ocasión en las fiestas disco de Studio 54 y la celebración de Nochevieja.

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la productora en un comunicado, 'The Hole Zero' es una fiesta en la que todos participan y la música es un elemento indispensable "con un canalleo y un punto sexy", además de un importante factor sorpresa.

'The Hole Zero' es la precuela de la saga, que traslada al espectador al origen de 'The Hole', aunque desde la productora avisan de que no es necesario haber visto ni 'The Hole' ni 'The Hole 2'.