El Congreso, sin el PP, apoya una moción de Podemos para impulsar el concurso público que elija al nuevo Consejo de RTVE

20/09/2017 - 13:57

La formación morada pide al PSOE volver al acuerdo tras los cambios del Senado y los socialistas dicen apoyar el texto del Congreso

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso, sin el PP, ha avanzado su apoyo la moción de Unidos Podemos en la que llama a la propia Cámara a impulsar el concurso público que elija al nuevo presidente de RTVE, tal y como se establecerá en la nueva Ley de elección del Consejo de Administración de la corporación, que se vota en la Cámara Baja este jueves.

Durante la defensa de la iniciativa, consecuencia de una interpelación dirigida la semana pasada al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, la portavoz adjunta de Podemos, Noelia Vera, ha recordado algunas de las denuncias por falta de imparcialidad en RTVE incluidas en los 60 informes que, según ha explicado, su partido ha recibido en tres meses.

Pero su intervención se ha centrado en la votación de la ley de este jueves, pidiendo al PSOE que cambie de actitud con respecto a su postura en el Senado. Con esto, se refiere a la abstención de los socialistas a las enmiendas de los 'populares' para cambiar el sistema de votación para elegir al Consejo de RTVE.

En concreto, el PP modificó, gracias a su mayoría absoluta en esta Cámara, los apoyos exigidos en una segunda votación, para pasar de 176 diputados (mayoría absoluta) a 210 (tres quintos de la Cámara) lo que, según han denunciado Unidos Podemos y Ciudadanos, les permitiría elegir a los directivos acordando sólo con los socialistas.

Vera ha pedido al PSOE que en el último trámite en el Congreso cambien de postura, unas palabras a las que la portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Margarita Robles, ha contestado con gestos de asentimiento.

¿OTRA VEZ BIPARTIDISMO?: "SOMOS NUEVOS, PERO NO TONTOS"

"Somos nuevos en la Cámara e inexpertos en los trámites, pero no somos tontos, nos damos cuenta de que ha sido una artimaña para controlar la televisión pública a través del bipartidismo continuar eligiendo a su presidente a dedo", ha denunciado Vera, quien ha recordado los acuerdos llegados entre todos los grupos para aprobar el texto en el Congreso antes del verano.

El único partido que ha mostrado su oposición a esta moción es el PP, cuyo portavoz, Emilio del Río, ha acusado a la formación morada de buscar "el control de los medios para trasladar la supremacía podemita".

El diputado y presidente de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la corporación RTVE ha señalado que la televisión pública que busca Podemos "es el modelo 'La Tuerka'", en referencia al programa televisivo de su secretario general, Pablo Iglesias, y que ha comparado con el protagonizado por los presidentes venezolanos, llamado 'Aló, Presidente'.

Del Río ha recordado que RTVE fue una de las peticiones de Iglesias en el pacto de Gobierno con el PSOE, junto con la vicepresidencia o el CNI. "Es el oscuro objeto de deseo", ha asegurado el diputado, para señalar que la formación morada "no engaña a nadie" tras las acusaciones de acoso que, desde la Asociación de la Prensa, se denunciaron por parte del partido.

Por su parte, el portavoz socialista en esta materia, José Zaragoza, ha defendido la "prevalencia" del acuerdo al que se llegó por consenso para conseguir una nueva RTVE. Así, ha asegurado que se está "a las puertas de aprobar" esta norma, una sentencia que supone el compromiso de los socialistas para revertir lo aprobado en el Senado.

En este sentido, Zaragoza ha recomendado a Unidos Podemos que, si quiere "cambiar las cosas, debe buscar apoyos para cambiarlas y no para romperlas", y le ha recordado sus acuerdos con Esquerra Republicana (ERC). "A estas alturas ya debería saber que para hacer reforma reales deben acordar con el PSOE", ha declarado.

¿Y EN TV3 O LA ETB?

Por su parte, desde Ciudadanos, han coincidido con Unidos Podemos en pedir el acuerdo en esta materia, pero han recriminado al partido que lidera Pablo Iglesias, que no denuncie públicamente también lo que ocurre en otras televisiones públicas. La portavoz de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha recordado la entrevista en TV3 a Arnaldo Otegi o el programa de la ETB en la que se insultaba a los españoles.

Finalmente, el portavoz de PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha asegurado su apoyo a la moción aunque ha reconocido que no le gusta "el análisis que comparte Podemos, por el que culpa de la imparcialidad de la corporación al Consejo. A su juicio, "la forma de dirigir no debería influir en hacer una televisión de calidad independiente" ya que, a su juicio, estas características no sólo dependen de los informativos.