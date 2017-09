En Marea ratifica su apoyo al referéndum y su viceportavoz llama a la "desobediencia civil pacífica"

20/09/2017 - 14:06

Sánchez llama a manifestarse frente a la "represión" del Gobierno, al que acusa de "no cumplir la ley ni la Constitución": "La viola constantemente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)

En Marea ha ratificado este miércoles su apoyo al referéndum del 1 de octubre como "expresión del derecho de la ciudadanía" de Cataluña "a decidir democráticamente su futuro", mientras que su viceportavoz en la Cámara y portavoz nacional de la formación nacionalista Anova, Antón Sánchez, ha llamado a la "desobediencia civil pacífica" frente a la "represión" del Estado.

En declaraciones a los medios en la Cámara autonómica, después de las detenciones de Cataluña, Antón Sánchez ha denunciado que el PP ha decidido "pisar el acelerador del autoritarismo". "Pasaron de la negativa al diálogo a la estrategia del miedo; después al Estado de excepción de facto y ahora al Estado golpista directamente", ha esgrimido.

Sánchez ha añadido que "los guionistas son los mismos que crearon en el pasado la Policía política de las cloacas del Estado". "Para En Marea la respuesta de los demócratas tiene que ser la desobediencia civil pacífica", ha proclamado, antes de apelar a manifestarse "pacíficamente" frente a la "represión del Estado" contra "los que solo quieren votar y decidir su futuro".

Muy crítico con la actitud "antidemocrática" del Gobierno "más corrupto de Europa", ha advertido de que éste "nunca respeta la ley ni la Constitución a la que tanto apela". De hecho, ha añadido que "la viola constantemente" y "ataca los derechos de las mayorías".

"Actúan de forma autoritaria e indefendible", ha lamentado Sánchez, quien ha llamado a que en Galicia se organicen manifestaciones "pacíficas, cívicas y democráticas" ya que, a su juicio, lo que está ocurriendo "va más allá de la cuestión nacional catalana" y constituye "una lucha por la democracia" y contra "el retorno" de los tiempos "franquistas" en los que "reunirse, opinar y votar era delito".

Por ello, ha interpelado "a todos los demócratas" a participar en concentraciones "pacíficas". De hecho, ha señalado que ya se están desarrollando actos y ha remarcado que, "aunque esto pasa a mucha velocidad", se trabaja en convocatorias.

"Haremos lo posible por movernos rápido; el PP está pasando todas las líneas rojas democráticas y corresponde una respuesta a toda la sociedad. Quien crea que esto solo afecta a la cuestión nacional catalana no está en la realidad ni a la altura de los tiempos que nos tocó vivir hoy", ha zanjado.

APOYO EXPRESO

Este miércoles, además, En Marea ha emitido un comunicado ratificando su apoyo al referéndum y ha subrayado que "el partido que se juega en el Estado el 1 de octubre no es referéndum sí o no; es democracia sí o democracia no". "En Marea no va a ser cómplice de las respuestas autoritarias que el Gobierno del PP está llevando a cabo", advierte.

Frente a las detenciones catalanas, En Marea se solidariza y remarca su defensa del "derecho del pueblo catalán a decidir su destino político como derecho democrático irrenunciable" de su ciudadanía. Argumenta que "el partido que se juega el 1-O es democracia sí o democracia no", no se ciñe a Cataluña ni se centra en el debate de "legalidad o ilegalidad" ni "Estado español sí o no".

"La pelota", señala En Marea, "no está en el tejado de la ciudadanía de Cataluña" sino que "fue puesta por la ciudadanía catalana en el tejado de los partidos políticos españoles que, durante años, manipularon la Constitución de 1978 para propiciar el bloqueo de las legítimas aspiraciones catalanas a un mayor autogobierno".

Para el partido rupturista la "deturpación constitucional" fue "evidente" en la sentencia en la que se anularon por inconstitucionales preceptos del Estatut de 2006, mientras que "preceptos similares, no impugnados por el PP, están hoy en vigor en otros estatutos reformados".

"Pero más evidente es esa deturpación constitucional hoy, cuando en respuesta a las legítimas aspiraciones catalanas, los partidos españoles insisten en dar una respuesta autoritaria, incompatible con el sentido profundo de la democracia", remarca.

Tras relatar algunas de las decisiones adoptadas en los últimos días que culminan en las detenciones de este miércoles, augura En Marea que "la lista de despropósitos se ampliará con toda seguridad de aquí al día 1, con la probable aprobación del artículo 155 de la Constitución". "Un Estado de excepción no puede ser la respuesta a un problema política de naturaleza esencialmente democrática", esgrime.

APERTURA DE UN PROCESO CONSTITUYENTE

En Marea subraya que "no será cómplice" de "respuestas autoritarias". No en vano, incide en que "lo que tendría que ser un proceso normal en un Estado se está convirtiendo en un problema penal y de orden público precisamente por el bloqueo explícito del PP a la reforma pactada del Estatut, a la propia reforma de la Constitución".

"Es un bloqueo culpable. Un bloqueo político que el PP insiste en ocultar tras la presunta rigidez formal de una Constitución que, cuando le interesó a los poderes fácticos, se reformó con alevosía en el mes de agosto de 2011", ha aseverado.

Además de considerar que la aprobación de las leyes de "desconexión" de Cataluña representa "el fin del pacto constituyente de 1978", subraya que éste es "el momento de recuperar la voz de la ciudadanía y de los pueblos que integran el Estado español". Para ello, la "única solución democrática coherente es la apertura de un proceso constituyente que dé respuesta política a sus aspiraciones".

INICIATIVA DEL GRUPO CONFEDERAL

En Marea, finalmente, se suma a la iniciativa del grupo Confedral Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea de convocar una asamblea de parlamentarios y alcaldes como una aportación para "la solución democrática y de defensa de las libertades y los derechos y libertades civiles".

Subraya que las propuestas para el diálogo "son siempre bienvenidas", pero añade que el "necesario diálogo no puede servir como una excusa para paralizar el proceso que está en marcha" y que está avalado por más de un 80 por ciento de catalanes que quieren ejercer su derecho a votar qué marco jurídico de convivencia quieren para su país".

Por ello, En Marea avanza que trabará "desde el respeto a la soberanía del pueblo catalán" para "facilitar que puedan ejercer libremente y de forma pacífica su derecho a decidir como pueblo".