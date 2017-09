Familiares de Paco Molina y Ángeles Zurera confían en la labor del Centro Nacional de Desaparecidos

20/09/2017 - 14:07

Los padres del desaparecido en Córdoba Paco Molina, Isidro y Rosa, y el hermano de la también desaparecida Ángeles Zurera, Antonio, en la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera confían en la labor del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDS), aunque han lamentado que "va muy despacio", todo ello después de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este miércoles que el centro, que se comprometió a crear en el primer semestre del año, está en funcionamiento desde el 28 de junio, pero no se ha inaugurado.

CÓRDOBA, 20 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Isidro Molina ha agradecido al ministro que les haya "recibido y saludado", al tiempo que "se ha ofrecido a impulsar todo lo que esté en su mano de medidas del Centro Nacional de Desaparecidos", que "evidentemente está en funcionamiento".

No obstante, ha señalado que "las familias ven que va muy despacio y lento", aunque entiende que "se dan los pasos que hay que seguir, pero estamos muy esperanzados" en la actuación del centro, según ha confesado, para remarcar que "las cosas van despacio para las necesidades que se tienen, con miles de familias en toda España de muchos desaparecidos".

Mientras, Antonio Zurera ha explicado a Europa Press que este martes se han reunido desde la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas con responsables del Centro Nacional de Desaparecidos, donde se les ha transmitido "la necesidad de que hagan un trabajo de coordinación con las alertas y las cifras y conocer el número de desaparecidos en el país". Según ha aseverado que el centro está "en situación de provisionalidad, porque todavía no tiene estructura ni presupuesto".

En cualquier caso, ha elogiado el encuentro de familiares con el ministro y representantes del PP y PSOE, donde "se ha llegado al acuerdo de celebrar unas jornadas parlamentarias para tratar el problema de los desaparecidos en el país y empezar a legislar", algo que considera "un avance y un acuerdo importante".

En este punto, ha manifestado que el ministro se ha mostrado "muy receptivo y sensible", igual que el diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado, después de que "por primera vez en el Congreso de los Diputados ha habido familiares de desaparecidos en el palco mientras se hablaba del problema, exceptuando el día 9 de marzo de 2010, cuando se declaró dicho día como el de los desaparecidos", según ha indicado Zurera.

En definitiva, ha resaltado que el acto de este miércoles ha sido "muy fructífero de cara a las familias de desaparecidos, porque ha habido un avance y mucha sensibilización del ministro, que se ha puesto a entera disposición de las familias", al tiempo que "hay ganas por parte de los partidos mayoritarios y Podemos". Por tanto, "hoy se le ha dado visibilidad a la situación y hay compromiso para los medios humanos y presupuestarios", ha declarado.

LA INTERVENCIÓN EN EL CONGRESO

En concreto, el ministro del Interior ha asegurado este miércoles que el Centro Nacional de Desaparecidos está en funcionamiento desde el día 28 de junio, pero no se ha inaugurado, todo ello ante una pregunta parlamentaria del diputado socialista Antonio Hurtado, quien le ha reprochado que el centro no estuviera ya listo. "Prometió la creación del CNDES y tiene que hacerlo realidad. No podemos frustrar las expectativas creadas a los familiares para atacar su sufrimiento permanente", ha declarado Hurtado.

Para confirmar la existencia del Cndes, el ministro ha leído varios 'tuits', entre ellos, el del presidente de la Fundación 'Quién Sabe Dónde', el periodista Paco Lobatón, que escribió a finales de junio: "CentroNacionaldeDesaparecidos-CNDES-: hoy inicia su camino respuesta a las demandas de las familias desde hace 20 años", publicó.

Zoido también ha explicado que los equipos de trabajo ya están operativos y que se han creado las líneas de trabajo. Además, ha indicado que el 28 de septiembre se hará "un repaso de todo".

Para Hurtado estas declaraciones no han sido suficientes y ha recordado al ministro que este centro "no figura en el organigrama, ni en los Presupuestos Generales del Estado", por lo que, a su juicio, no se está atendiendo a las familias. "Esta cuestión hay que abordarla con un cambio normativo, la creación de un Estatuto del desaparecido y dotando al Estado de más recursos especializados en investigación", ha enumerado el diputado, entre otras iniciativas.

20.000 DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS AL AÑO

Tanto el socialista como el ministro se han referido en varias ocasiones a los familiares de varios desaparecidos que se encontraban en la tribuna de invitados del Congreso, a quienes han mostrado su solidaridad.

Sobre ellos, Hurtado ha recordado su "duelo permanente" y su "lucha constante contra el olvido". El diputado también ha hecho hincapié en que son más de 20.000 las denuncias por desaparición que se realizan en España en un año, mientras que el número actual de personas en búsqueda activa son 4.164.

En este sentido, el titular de Interior ha indicado que "comparte el sentimiento y los padecimientos de las familias" y le ha pedido a Hurtado que deje de hacer reproches sobre esta materia cuando ha sido el PP y el actual Gobierno quienes han puesto en marcha el Cndes.

LOS CASOS

En relación con los casos, en el de Ángeles Zurera, su hermano ha recordado que "el juez había sobreseído el caso en 2016 y se recurrió el archivo", de modo que "la Audiencia paralizó el archivo provisional, porque paralelamente se había presentado un escrito con la petición de unas 30 nuevas diligencias para realizar por la Policía Judicial", algo a lo que "el Juzgado no contestaba", según ha puntualizado.

De este modo, ha comentado que "ahora se está a la espera de que la Fiscalía haga un informe y se pronuncie sobre si algunas, todas o ninguna de las 30 diligencias pedidas se pueden hacer". Ángeles Zurera, de la localidad de Aguilar de la Frontera, lleva desaparecida más de nueve años y medio, concretamente desde el 2 de marzo de 2008.

Zurera, de 42 años y con dos hijos, estaba en proceso de divorcio y 12 días antes de su desaparición había sufrido un episodio de violencia de género, ha señalado la fundación, que ha añadido que durante los nueve años de investigación, se ha buscado incesantemente sin obtener resultado.

Sin embargo, ahora los indicios "apuntan a una posible manipulación del lugar en el que hubiesen estado los restos de la mujer, a la posibilidad de haber movido el cadáver". El pueblo de Aguilar de la Frontera, sus familiares y amigos --la Plataforma Angelines Zurera-- "siguen volcados y no descansarán hasta que se esclarezca lo ocurrido".

En cuanto al caso de Paco Molina, su padre ha informado de que la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional "está trabajando en el caso con líneas de investigación abiertas", aunque no conoce al detalle la investigación. El joven cordobés tenía 16 años cuando desapareció hace ya más de dos años, el 2 de julio del año 2015, día en el que algunos testigos lo situaron tomando un autobús con destino Madrid.

El desaparecido cursaba 4º de la ESO en el Instituto Alhaken II de la capital cordobesa y quería terminar la Secundaria y Bachillerato para hacer carrera en el Ejército, algo que el joven comentó en casa un par de días antes de que desapareciese sin dejar rastro, según ha comentado la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas. Su familia y amigos "lo buscan sin descanso".