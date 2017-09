Punto de Encuentro reúne 11 títulos que reflejan la infancia golpeada, la inmigración y el desempleo

20/09/2017 - 14:14

La 62 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) programará once largometrajes en la sección Punto de Encuentro, la muestra paralela de carácter competitivo que reúne primeros o segundos filmes de ficción que posean un especial relieve por su valía temática o estilística, los cuales tratarán temas como la infancia golpeada, la inmigración y el desempleo en distintos puntos del planeta.

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

En esta ocasión, los filmes seleccionados proceden de países como Túnez, Lituania, Argentina, Brasil, México, República Checa, Israel y Canadá, aunque en próximas fechas se anunciarán nuevos títulos para esta sección.

Los largometrajes, según han explicado fuentes de la Seminci, reflejan, en muchos casos, la infancia y adolescencia golpeada por circunstancias del entorno familiar y social, así como otras cuestiones, como la inmigración o el desempleo.

Las películas que participan en esta sección aspiran al Premio al Mejor Largometraje, dotado con 15.000 euros para el director del film ganador.

Estrenada en la sección 'Un Certain Regard' del pasado Festival de Cannes, 'Aala Kaf Ifrit' --La bella y los perros-- es el segundo largometraje de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. Se inspira en una noticia publicada por la prensa tunecina en 2012, la película sigue el terrible peregrinaje de Mariam, una joven estudiante que sale a divertirse pero acabo por sufrir una violación. A partir de ahí se recoge un paso "al lado oscuro de la ley", una "búsqueda desesperada y kafkiana para obtener justicia".

'Adiós entusiasmo', coproducción argentina y colombiana, es la primera película de Vladimir Durán. Axel, de diez años, vive con su madre y tres hermanas en un apartamento en Buenos Aires en una familia "muy normal", pero Margarita, la madre, vive encerrada en una de las habitaciones. Los niños se comunican con ella a través de una pequeña ventana, dándole mantas, libros y celebrando su cumpleaños en el pasillo.

'As Duas Irenes' --Las Dos Irenes--, de Brasil, es la ópera prima de Fabio Meira y trata sobre Irene, una niña de 13 años que vive en una pequeña ciudad del interior de Brasil, en el seno de una familia rica tradicional. Un día, descubre que su padre tiene otra hija de su misma edad, también llamada Irene.

La mexicana 'Ayúdame a pasar la noche' es el primer largometraje de José Ramón Chávez Delgado, que presenta tres días en la vida de Patricia, una mujer con ludopatía; su esposo Rodrigo, quien planea echarla de casa; y sus hijos Luis, quien va a casarse, y Carlos, un niño de 10 años que intenta arreglar todo con los recursos que tiene a su alcance.

'En Haporetzet' --La Ladrona--, de Israel; es la segunda película de la realizadora Hagar Ben-Asher, y relata cómo la madre de Yaeli desaparece súbitamente sin dejar ningún mensaje, por lo que la deja "sóla y sin recursos para pagar el alquiler, a pesar de tener dos empleos". Además, unos ladones entran en su casa y la joven cambia su comportamiento y se convierte a su vez en ladrona.

La argentina 'Hoy partido a las tres', es el primer largometraje de Clarisa Navas, es una película sobre 'Las indomables', un equipo de fútbol femenino del nordeste argentino. Las jugadoras "aguardan con ansiedad el comienzo de un torneo deportivo local". A medio camino entre el documental y la ficción, sus protagonistas son las jugadoras reales del equipo de fútbol.

'Never Steady, Never Still', de Canadá, es la ópera prima de Kathleen Hepburn, en la que narra cómo, Judy enferma de Parkinson durante más de dos décadas, afronta la terrible situación de ver cómo su marido y cuidador muere repentinamente de un ataque al corazón. Su hijo adolescente Jamie, empujado por su padre a trabajar en los campos de petróleo, "está aterrorizado con la idea de suplir a su padre siendo apenas un adolescente".

'Paris La Blanche' --París la Blanca--, coproducción francocatarí, supone el debut tras las cámaras de Lidia Leber Terki y habla de la búsqueda de Rekia, una mujer argelina de mediana edad, de su marido, Nour, emigrante a Francia en los años 70. Al cabo de cuatro años sin noticias de él más allá del dinero que le manda, decide viajar a París para encontrar a Nour y llevarlo de vuelta a su hogar con su familia.

'Spína' --'Inmundo-- es una coproducción checa y eslovaca, primer largometraje de ficción de Tereza Nvotová, que trata sobre la joven Lena, una chica de 17 años que "anhela libertad y aventura". Su inocencia "se rompe bruscamente cuando su profesor, al que todos sus compañeros adoran, la viola en su propia casa".

'Stebuklas' --Milagro--, coproducción de Lituania, Bulgaria, Polonia y Reino Unido, es el primer trabajo de Egle Vertelyte y se ambienta en la Lituania de 1992, justo cuando el capitalismo desplaza al comunismo. En este contexto, la pequeña granja de cerdos que regenta Irena pasa por verdaderos apuros y ella recibe la visita de un "apuesto americano", llamado Bernardas, que llega al lugar y promete salvar la granja.

'Sventasis' --El Santo-- es una coproducción lituana y polaca, con la que debuta tras las cámaras Andrius Blazevicius. Narra cómo la crisis financiera de EE.UU. en 2008 alcanza incluso a un pequeño pueblo lituano. Vytas es despedido y busca un nuevo trabajo, pero la situación se vuelve aún más difícil cuando, convencido de haber encontrado por fin el trabajo ideal, sus jefes se echan atrás alegando que contratarlo había sido un error.