IU pide a Espadas sustituir la instalación eléctrica del 'Ignacio Sánchez Mejías', un "peligro" para alumnos

20/09/2017 - 16:59

La portavoz adjunta de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Eva Oliva, ha exigido este miércoles al alcalde de la ciudad, Juan Espadas (PSOE), que "deje de tomarle el pelo" a la comunidad educativa del colegio 'Ignacio Sánchez Mejías' y que adopte ya las medidas oportunas para que este centro público, ubicado en Pino Montano, pueda tener cuanto antes "unas instalaciones eléctricas dignas", ya que las actuales "no dan más de sí".

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

Oliva, que ha participado en la protesta convocada por la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) 'Abedul' a las puertas del colegio para demandar una solución inmediata a este problema, ha criticado nuevamente la "lamentable situación" que los alumnos y profesores de este centro llevan sufriendo desde hace tiempo a cuenta de un sistema eléctrico que ya era antiguo cuando el edificio se construyó, hace 30 años, y que desde entonces "nunca se ha sustituido ni mejorado".

"Nos parece inaceptable que, otro curso escolar más, Espadas vuelva a dar la espalda a la comunidad educativa del Ignacio Sánchez Mejías", ha indicado la concejala de IU. Así las cosas, ha advertido de que tanto la AMPA como los trabajadores están "hartos" de un gobierno municipal que "no hace nada" por arreglar esta problemática, pese "al mal estado de la instalación eléctrica y el peligro que ésta supone para los alumnos y el personal docente y administrativo del centro". "¿A qué espera el alcalde para actuar?, ¿a qué ocurra una desgracia?", se ha preguntado.

Al hilo de esto, Oliva ha remarcado en un comunicado las "numerosas incidencias" que esta situación provoca a diario en el colegio, "alterando seriamente la convivencia y el buen desarrollo de la actividad escolar".

De este modo, ha aludido a los "continuos" cortes eléctricos que allí se producen, lo que afecta, por ejemplo, a las pizarras digitales y a los ordenadores que usan los alumnos e imposibilita también la colocación de aires acondicionados en las aulas durante los meses más calurosos del año. Por ello, urge una intervención de la que "por el momento seguimos sin saber nada, pese a las promesas que el gobierno de Espadas viene realizando al respecto desde el principio del mandato".

"En el invierno pasado, los niños y niñas de este centro tuvieron que pasar frío en clase porque la caldera no funcionaba y apenas se podían enchufar estufas en las aulas y ahora están soportando más calor de la cuenta porque la instalación eléctrica no permite una climatización digna en el edificio", ha denunciado Oliva.

"PROMESAS INCUMPLIDAS"

En opinión de la edil de IU, "no es de recibo" el "maltrato" que la comunidad educativa de este colegio público viene sufriendo por parte de un gobierno del PSOE que, hasta la fecha, "no ha dejado de engañar al AMPA y a la dirección". Y es que el proyecto de la nueva instalación eléctrica ya se aprobó el año pasado en el marco del Plan Decide, pero desde entonces "todo han sido excusas por parte del Ayuntamiento para no implantarla", ha añadido.

"Comprendemos el grado de indignación de los padres y madres de este colegio y, por eso, respaldamos y respaldaremos todas las protestas que éstos sigan llevando a cabo", ha aseverado Oliva. Asimismo, la concejala de IU ha anunciado que su grupo elevará una pregunta sobre este tema al próximo Pleno, "donde exigiremos al gobierno de Espadas qué aclare cuándo, cómo y con qué presupuesto piensa sustituir la instalación eléctrica del centro".

La concejala de IU ha asegurado, además, que "no estamos ante un caso aislado" y que este es "un ejemplo más" de la falta de mantenimiento que arrastran muchos centros públicos de la capital. Prueba de ello, según ha dicho, es la campaña de movilizaciones que, bajo el lema 'Escuela de Calor', numerosas AMPA de Sevilla han convocado para reivindicar a las administraciones una climatización sostenible en todos los colegios públicos, y cuyo colofón será una gran manifestación, el próximo día 30, que partirá de Puerta Jerez y terminará en Las Setas de la Encarnación.