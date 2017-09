Asaja ve "optimista" el acuerdo para el impuesto de sucesiones, "en camino hacia la eliminación total"

20/09/2017 - 16:57

El secretario general de Asaja-Sevilla, Eduardo Martín, ha valorado este miércoles el acuerdo alcanzado entre PSOE-A y Cs para elevar a un millón de euros el mínimo exento del impuesto de sucesiones y donaciones y ha considerado que "nos pone en un horizonte de optimismo hacia el camino de la eliminación total".

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Martín ha recordado que el sector agrario abrió este debate en noviembre de 2015 por "el problema con el envejecimiento de la población agraria y por la necesidad del relevo generacional" y "la bonificación del 99 por ciento para las explotaciones agrarias llegó en agosto de 2016". "Era una importante mejora para un sector específico", ha apuntado.

Si bien, ha explicado que no se trataba de la eliminación total, "se quedaban fuera algunos problemas para las donaciones y dos inconvenientes para las herencias". En concreto, cuando el cónyuge que no fuera agricultor moría y "no se le aplicaba esta reducción" y que solo se beneficiaba de esta reducción el descendientes o cónyuge que heredera la explotación agraria".

De esta manera, Martín ha señalado que la novedad de este acuerdo se basa en establecer como límite exento un millón de euros, lo que viene a "corregir en alto porcentaje" los problemas que se presentaban para el sector agrario.

Asimismo, también ha llamado la atención sobre sobre la corrección del 'error de salto', de manera que "si uno hereda por encima de un millón de euros, tributa por lo que se pasa de ese millón y no por la cuantía total".

Además, el secretario general de Asaja-Sevilla ha indicado que va haber "menos conflictividad" en cuanto a las valoraciones "desorbitadas" que estaba realizando la Junta sobre la tierra. Por último, ha precisado que el sector agrario "siempre tendrá abierta la reducción específica al sector". "Es compatible y puedes acudir a la reducción específica que se consiguió en agosto", ha subrayado.