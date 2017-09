Educación insiste en que no hubo fallo técnico en la exclusión de opositores y que incluirlos hubiera sido "prevaricar"

20/09/2017 - 17:40

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, ha insistido este miércoles en que, solicitado informe a la Secretaría General Técnica al objeto de comprobar las incidencias alegadas, ésta señaló la falta de fallo técnico respecto al procedimiento que culminó en la exclusión de varias decenas de personas del procedimiento de oposiciones para acceder al Cuerpo de Maestros de Andalucía.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

Por tanto, la Junta, en cumplimiento de la ley, debió dejar fuera del proceso a estas personas, ya que lo contrario sería "prevaricar", según ha señalado Gaya a una pregunta de la diputada del PP María Francisca Carazo en el seno de la Comisión de Educación del Parlamento andaluz.

En la lista definitiva entraron un total de 14.314 personas, mientras que no lo hicieron otras 79 que, no figurando en ninguna de las listas iniciales, presentaron alegaciones, con lo que fueron admitidas cautelarmente mientras se resolvían las mismas, a la vista de los informes oportunos que justificaran o no las causas alegadas.

Así, una resolución de la Consejería de Educación, consultada por Europa Press, expone que, solicitado informe a la Secretaría General Técnica al objeto de comprobar las incidencias alegadas, y siendo éste negativo respecto a la existencia de problemas técnicos que hubieran entorpecido u obstaculizado la presentación de las correspondientes instancias, "procede excluir expresamente del referido procedimiento al personal de referencia".

El sindicato CCOO, de su lado, anunció que ofrecería asesoramiento jurídico y orientará al profesorado opositor que por diferentes problemas informáticos no constaba en la lista de admitidos ni de excluidos. Según la versión sindical, diferentes problemas informáticos imposibilitaron la teletramitación de numeroso profesorado opositor que descubrió, por sorpresa, no estar ni en el listado de admitidos ni en el de excluidos a las próximas oposiciones.