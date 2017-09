Stop Impuesto Sucesiones apunta que la Junta "no comprará nuestro silencio con chapuzas" y pide la bonificación al 99,9%

20/09/2017 - 17:50

El presidente de la Asociación Stop Impuesto Sucesiones, Juan Carlos Valverde, tras el anuncio del pacto entre PSOE y Ciudadanos, ha advertido a ambos partidos de que "no comprarán nuestro silencio con rebajas ni chapuzas políticas", tras lo que ha pedido la bonificación al 99,9 por ciento de dicho impuesto.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

En una nota, la asociación ha apuntado que este acuerdo "no es un éxito político, es un paso más que se ha dado en la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones gracias de la presión y las denuncias de todo el pueblo andaluz frente a los abusos del Gobierno de la Junta de Andalucía", ha manifestado Valverde.

El portavoz de los afectados ha recordado a los políticos que "no comprarán nuestro silencio con rebajas ni chapuzas políticas y, por consiguiente, la lucha continuará hasta que el impuesto sea bonificado al 99,9 por ciento". "Quieren taparnos la boca, pero va a ocurrir como en Asturias", ha advertido Valverde.

Ha advertido de que, "de no ser así, de nuevo se queda en manos políticas la continuidad de la norma, en función de posibles pactos y alianzas".

La plataforma ha estimado que el pacto "es una declaración de intenciones" porque "no se conoce la letra pequeña" y ha dejado claro que "no nos iguala con Madrid".

MANIFESTACIÓN EN OCTUBRE

STOP Impuesto Sucesiones anuncia que seguirá luchando por "labonificación al máximo esta traba". El próximo sábado, 7 de octubre, está convocada en Sevilla una manifestación contra el impuesto de sucesiones, que partirá de la Plaza Nueva, y finalizará en el Palacio deSan Telmo.

Ha asegurado además que "si los andaluces no hubiéramos salido a lacalle, mediante protestas en todas las capitales de provincias y en lasredes sociales, y si nos medios de comunicación no se hubieran hechoeco de los casos de los afectados, no estaríamos hablando de cambios enel Impuesto de Sucesiones".

"Con el pacto firmado entre PSOE y Ciudadanos, Susana Díaz deja al descubierto la injusticia que estaba cometiendo con el puebloandaluz por el cobro abusivo y cruel del impuesto de sucesiones", diceValverde.

Sobre las donaciones, Valverde ha asegurado que "igualmente es unatrampa puesto que la donación en vida está sujeta a condiciones previas".

Ha recordado asimismo que en el pacto, "se ha dejado de lado a los tíos, sobrino y hermanos".

STOP Impuesto Sucesiones ha advertido al PSOE y Ciudadanos de que están obligados con los andaluces a "ejecutar la inmediata retroactividad de la Ley que entrará en vigor", y que se debería aplicar "el principio de la norma más favorable en orden a esa retroactividad". A reglón seguido, ha afirmado que "es imprescindible la revisión de la sobrevaloración de los inmuebles y la ejecución abusiva de los pagos, que tanto daño hace a las economías familiares".