Partido local de Hoyo de Manzanares se queja de los incidentes en las fiestas: "No queremos ser el Magaluz de la Sierra"

20/09/2017 - 18:19

El partido Unidos por Hoyo (UPH), que cuanto con dos ediles en la Corporación municipal, ha solicitado este miércoles un pleno monográfico sobre lo ocurrido en las fiestas patronales de este mes, en las que se registraron violentos altercados.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

También ha pedido una mesa de trabajo donde estén todos los partidos, fuerzas de seguridad, el párroco del pueblo, las peñas, asociaciones, AEHOM, asociación de hosteleros y sindicatos. Asimismo, proponen que todo vecino de Hoyo que quiera aportar algo lo pueda hacer y haga sus propuestas a dicha mesa.

UPH ha señalado que las fiestas del municipio se han caracterizado por "el vandalismo, las peleas y el botellón". "Este ha sido el triste balance de nuestras fiestas patronales, un balance que el alcalde se niega a reconocer y que quiere tapar a toda costa. Todavía estamos reponiéndonos del fallecimiento de un chaval de 19 años en San Agustín de Guadalix, apuñalado en sus fiestas patronales, o de la batalla campal en las fiestas de Majadahonda, con numerosos detenidos y heridos, siempre con el alcohol como acelerante de todo", señalan.

Unidos Por Hoyo se ha posicionado en contra de que se programen actuaciones hasta altas horas de la madrugada y que haya dos barras de venta de alcohol en la Plaza Mayor, "barras de titularidad municipal, que se conceden a dedo y sin control alguno".

"Hay que controlar el tema del vidrio, no se pueden servir botellines y vasos de cristal durante las fiestas. Hay que establecer un horario en cuanto a las actuaciones programadas, ya que no se pueden tener actos 24 horas, siempre con el alcohol como telón de fondo. Hay que establecer aforos en todas las actuaciones y recintos, sobre todo en la Plaza Mayor. Hay que tener un control estricto en cuanto al consumo de alcohol entre menores y erradicar el botellón y no se pueden programar conciertos y actos multitudinarios con una plantilla tan reducida de agentes locales y Guardia Civil. No queremos que Hoyo de Manzanares se convierta en el Magaluf de la Sierra de Madrid", han aseverado.

Ayer la Agrupación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) señalaba en un comunicado que sólo una patrulla con dos agentes cubrió las fiestas, donde hubo altercados tanto la madrugada del viernes al sábado como del sábado al domingo, lo que dio lugar a varios policías locales heridos.

Según informaban, jóvenes de Galapagar acudieron a las fiestas de Hoy se enfrentaron a los locales, lo cual acabó en una "batalla campal".

"Lo más sangrante es que son altercados que se producen todos los años, por lo que no es una situación imprevisible, sino algo conocido por todos y para lo que se hubiera podido poner remedio de antemano. Sin embargo, solo dos agentes, junto con la Policía Local, tuvieron que enfrentarse sin medios a cientos de violentos. Desbordados por la situación, los agentes pidieron refuerzos a las seis menos diez de la mañana. El resultado: una sola patrulla de apoyo que llegó a las 7. En el camino, un militar y dos policías locales heridos, una de ellas fuera de servicio, que tuvo que ser atendida por una lesión maxilofacial después de un puñetazo", añadían.

Por todo ello, Unidos por Hoyo ha pedido medidas para que las fiestas de la localidad "no sean un polo de atracción de la borrachera fácil y sin control". "No queremos que en nuestro pueblo pase una desgracia como en San Agustín, o se repitan las batallas campales de este año. En estas fiestas no hemos tenido una desgracia irreparable en Hoyo por poco, ya que los botellazos en la cabeza a dos chavales de Hoyo o la paliza a una chica de Galapagar afortunadamente no han tenido consecuencias fatales", han concluido.