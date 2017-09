El Rectorado de la UCO acoge la quinta reunión del Proyecto Provide

20/09/2017 - 18:56

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) acoge este miércoles y jueves la quinta reunión de trabajo del Proyecto Provide (PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry/Provisión 'inteligente' de bienes públicos por parte de la agricultura y silvicultura en Europa), financiado por la Comisión Europea, dentro de su programa Horizonte2020.

CÓRDOBA, 20 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, en dicho proyecto participan un consorcio de 16 universidades y centros de investigación perteneciente a 15 países de la UE, liderado por la Universidad de Bolonia. El papel de la Universidad de Córdoba dentro de este consorcio de investigación es especialmente activo.

Tras las anteriores reuniones, llevadas a cabo en Bélgica, Italia y Alemania, la Universidad de Córdoba, único miembro español del consorcio, es esta vez el organismo encargado de acoger esta reunión en la que participan más de 30 investigadores pertenecientes a 15 países europeos distintos.

Durante el encuentro, además de evaluarse los últimos avances en las investigaciones de las instituciones implicadas en relación al paquete de trabajo liderado por la UCO, se discute sobre la planificación del resto de paquetes de trabajo del proyecto, así como sobre las actividades de difusión y de divulgación previstas para el mismo. Los participantes en esta reunión, en cuyo desarrollo colabora el Ayuntamiento de Córdoba han sido recibidos esta miércoles por el vicerrector de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia de la UCO, Enrique Quesada Moraga.

El proyecto Provide se inició en septiembre de 2015, y tiene una duración total de tres años, concluyendo en septiembre de 2018. Su finalidad es la de contribuir a la provisión 'inteligente' de bienes públicos procedentes de los distintos sistemas agrarios y forestales europeos. Es decir, proveer de un marco conceptual, de herramientas de valoración, así como de instrumentos e incentivos políticos destinadas a incrementar (reducir) la provisión de bienes (males) públicos por parte de los sistemas agrarios que sirva de apoyo a los decisores políticos.

Además de formar parte del comité director del proyecto, el equipo de investigación de la Universidad de Córdoba, liderado por el profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales José Antonio Gómez-Limón, es el responsable de uno de los seis paquetes de trabajo en que se divide el proyecto, concretamente el dedicado al desarrollo de nuevos métodos para la valoración de la oferta y la demanda de los bienes públicos procedentes de la agricultura.

Además, como el resto de socios, la UCO también es responsable de aplicar la metodología común desarrollada a lo largo del proyecto a un caso de estudio relevante de su entorno que, en el caso español, el elegido ha sido el del olivar de montaña.