Educación alude a la "eficacia" con que se han resuelto incidencias relacionadas con cuestiones religiosas en centros

20/09/2017 - 19:08

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha aludido a la "eficacia" con que se han resuelto en los centros educativos aquellas incidencias relacionadas con cuestiones del ámbito de la Religión --como, por ejemplo, visitas de obispos a centros educativos públicos--, un número "mínimo" de casos en los que el incidente se ha resuelto "desde el diálogo" y con la intervención de los servicios competentes, sobre todo la Inspección Educativa.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado la consejera del ramo, Sonia Gaya, en el transcurso de una comparecencia sobre la laicidad en los centros educativos, a petición de Podemos, en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía, en la que la responsable autonómica ha desgranado la postura del PSOE al respecto al avance.

De esta manera, ha recordado cómo los socialistas abogan por avanzar hacia una laicidad "efectiva" y la igualdad para "más y mejor convivencia", apostando por la consolidación de la condición de España como estado laico, con una legislación adecuada a una sociedad "abierta, plural y compleja".

En el plano educativo, Gaya se ha posicionado en el sentido de que "ninguna religión debe formar parte del currículum", si bien existen normas y privilegios "heredados" que deben derogarse, así como también deben ser denunciados los Acuerdos con la Santa Sede, algo en lo que el gobierno andaluz, que tampoco puede "saltarse" la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), no es competente.

Ante ello, el PSOE, "capaz de defender aquello en lo que cree sin saltarse la legalidad", ha presentado iniciativas congresuales para dejar de financiar centros de educación diferenciada por sexo con fondos públicos, para que la nota de Religión no entre en la nota media del currículum o que en determinadas etapas educativas se pueda cursar una alternativa a la materia religiosa.

Tras una intervención del parlamentario de Podemos Jesús de Manuel en el que ha hecho hincapié en el aumento de la educación concertada frente a un retroceso de la pública y ha reclamado a la Junta que invierta la tendencia no concertando la enseñanza no obligatoria o construyendo nuevos centros públicos, Gaya ha incidido en la defensa de la administración regional para con la educación pública, que "no desaparecerá" en aquellos lugares donde conviva con la enseñanza subvencionada.

Por otro lado, IULV-CA ha presentado una pregunta en la comisión referente a la existencia de profesorado de Religión sin horario lectivo en colegios de la red pública, a lo que la consejera ha contestado que, en efecto, se ha investigado y constatado la existencia de una quincena de centros con esta situación, que ha sido trasladada al Estado al ser competente en la contratación docente en Infantil y Primaria.