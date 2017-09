(AMP) PP "no va a dar más tregua" a Revilla y le pide que explique los cambios del Gobierno en el Parlamento

20/09/2017 - 19:14

Buruaga prevé que habrá "más líos" en el Ejecutivo bipartito por la situación del PSOE

Buruaga prevé que habrá "más líos" en el Ejecutivo bipartito por la situación del PSOE

SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular (PP) de Cantabria ha advertido que "no va a dar más tregua" al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y ha anunciado que ha solicitado su comparecencia en el Parlamento para dé explicaciones sobre los cambios realizados en el Gobierno.

La presidenta de los 'populares', María José Sáenz de Buruaga, así lo ha indicado este miércoles en un encuentro con jóvenes del partido en el que ha criticado a Revilla por haber sido "incapaz de garantizar la estabilidad política y de hacer funcionar el Gobierno".

"Dos meses ha tardado en reconocer la crisis de su gobierno y dos meses ha tardado en intervenir mientras todo se enredaba y crecía como una bola de nieve", ha lamentado la líder del PP cántabro, que ha señalado que el "no voy a consentir más líos" de Revilla llega ya con "retraso".

Y es que, a su juicio, el presidente y secretario general del PRC "solo ha intervenido cuando la crisis de su gobierno le ha empezado a estorbar, cuando ya no le dejaba vivir plácidamente y cuando ha visto que podía obtener rédito político".

En este punto, se ha referido a la negociación entre los socios de gobierno y que se ha cerrado con "la cabeza de un consejero (Ramón Ruiz y que pedía el PSOE) a cambio de 130 millones (un incremento del 5% de los presupuestos que exigía el PRC)".

"Pero esto no ha terminado aquí", ha dicho Sáenz de Buruaga, que ha augurado que habrá "más líos" en el Ejecutivo bipartito por la situación del PSOE. "Revilla no quiere más lío pero va a tener más líos porque el lío del PSOE está dentro de su Gobierno, y está dentro de su Gobierno porque él lo ha permitido", ha añadido.

Así, la presidenta del PP ha avisado que "se avecina mar de fondo" porque aún no se han realizado todos los cambios en el Ejecutivo que pedía la nueva Dirección del PSOE encabezada por Pablo Zuloaga.

"Que alguien nos explique que va a ocurrir con la vicepresidenta de Cantabria, que va a ocurrir con el consejero delegado de Sodercan, con la directora de Mare o con la competencias de Universidades", ha señalado.

Por ello, ha considerado que ya se verá que sucede cuando "llegue el momento de cerrar los presupuestos y se tengan que poner de acuerdo los tres gobiernos que, de hecho, cohabitan en Peñaherbosa".

PIDE A LOS 'POPULARES' TRABAJAR "TODOS A UNA"

En el encuentro, Buruaga ha dicho a los jóvenes que el PP tiene "una enorme responsabilidad" porque es un partido de Gobierno y "la única alternativa al desgobierno actual" y les ha pedido que dediquen "todo su esfuerzo y su tiempo a Cantabria y a los cántabros".

"Es por eso y solo por eso por lo que tenemos que dar la batalla, todos juntos y todos a una", ha dicho, al tiempo que ha advertido de que cada vez que el partido se desvía un milímetro de ese objetivo pierde Cantabria.

Y ha pedido a los jóvenes que no consientan que "saque pecho a costa del PP quien se presenta como la única solución para Cantabria, porque no lo es, es uno de sus principales problemas".

Para Buruaga, "el problema de fondo es que hace mucho que Cantabria dejó de ser una prioridad para su presidente, porque la prioridad de Miguel Ángel Revilla es él y su promoción personal".

"Cantabria no se merece un presidente que no ataja un solo problema, que no resuelve nada y que echa la culpa de todo a los demás", ha subrayado y ha añadido que al presidente "se le acaba el tiempo y la coartada porque el PP no le va a dar más tregua".

Durante su intervención, ha aludido al nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas y ha asegurado que "el Gobierno de Cantabria va a tener a su lado al PP, remando en la misma dirección, para que la región no pierda un euro".

Buruaga ha hecho hincapié en que el Gobierno regional debería estar construyendo ya un gran consenso de región en torno al nuevo modelo porque en esto "no puede ir solo ni por libre" y ha garantizado que, si socialistas y regionalistas no lo hacen, lo impulsará el Partido Popular.

CATALUÑA

La dirigente del PP se ha referido a la situación de Cataluña y ha apelado a los jóvenes para que no dejen de sentirse vinculados con lo que está sucediendo porque se trata, ha añadido, "de nuestro país, de nuestros derechos, de nuestro modelo de convivencia y de nuestro futuro".

"Defended que España es un gran país, que goza de libertades, de derechos y de pluralismo político y que es mucho más fuerte en democracia", les ha instado.

Según Buruaga, el referéndum "se desmorona", porque carece de mínimas garantías democráticas, pero, además, "ahora carece también de los elementos logísticos para poder desarrollarse gracias a la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy al que no le ha temblado el pulso para defender la unidad de España y gracias a la fortaleza de las instituciones democráticas".

Para la presidenta del PP, "ante el acoso, las provocaciones y los desafíos a la ley, solo cabe más unidad, unidad sin fisuras de los partidos constitucionalistas, y más Estado de Derecho".