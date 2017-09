Más de 70 galerías participarán en la feria emergente de arte contemporáneo Swab

20/09/2017 - 19:28

Más de 70 galerías participarán en la feria emergente de arte contemporáneo Swab Barcelona del 28 de septiembre al 1 de octubre en el pabellón italiano de Fira de Barcelona, ha anunciado este miércoles la organización.

Algunas de las novedades de la edición pasan por la colocación de un estand comestible, la participación inédita de Brasil, un ciclo de 'performances' de alto contenido político con Ucrania como país invitado y una renovación de la imagen que coincide con el décimo aniversario de la feria de arte, que pasará a ser una gran 'boutique'.

Las obras oscilarán entre los 50 y los 50.000 euros de promedio, y figurarán autores como Joan Fontcuberta, James Rielly, Santiago Vélez y Laura Bruce en una edición en que primará lo independiente.

En esta edición, destaca la presencia de espacios autogestionados, como La Trastera, que nació en un garaje de una casa de Segur de Calafell, y decenas de propuestas donde el arte y el activismo se dan la mano, desde Argel a Damasco, entre otros lugares.

La feria es un reflejo de nuestros tiempos y busca "provocar, pensar, sentir, amar y despertar", ha dicho el impulsor de Swab y coleccionista, Joaquín Díez-Cascón, impulsor de Swab Barcelona y coleccionista.

Las nuevas voces del arte contemporáneo se darán cita en diferentes espacios como el Swab Seed, que acoge seis espacios experimentales y autogestionados de Bogotá, Zúrich, Nueva York, Tarragona, Berlín y Londres, dando visibilidad a propuestas innovadoras.

También el de 'On Paper', que reúne diferentes técnicas, desde la instalación al dibujo, ligadas con un nuevo uso del papel como medio y como concepto en sí; 'Swab Performance', con intervenciones de cinco artistas jóvenes ucranianos que trabajan en los campos del arte, el activismo y la denuncia social, y el 'Focus Mediterráneo', que reúne plataformas independientes de Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Siria, Líbano, Palestina y Marruecos.

También el 'Ephemeral', que presenta obras basadas en medios como la instalación, la performance o el videojuego y reflexionan sobre la vida contemporánea; el 'IN/OUT', que cuestiona el significado de estar fuera o dentro al mostrar artistas representados por galerías que pueden estar presentes o no en la feria y el 'My First Art Fair', que apoya a galerías jóvenes con menos de dos años de vida