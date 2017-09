El vecino que denunció el 'caso Teatro' funda un partido político denominado Impulsa Getafe

20/09/2017 - 19:52

Un vecino de Getafe, Roberto Benítez, que denunció el conocido como 'caso Teatro', ha fundado un partido político denominado Impulsa Getafe, que se presentará a las próximas elecciones municipales de 2019.

GETAFE, 20 (EUROPA PRESS)

Benítez ha manifestado este miércoles en rueda de prensa que Impulsa Getafe es el partido "del sentido común" para "recoger el vacío que existe en los proyectos políticos en Getafe, donde en los plenos municipales no se habla de Getafe".

Según ha explicado, no están en política "para conseguir un trabajo", ya que algunos de sus miembros no quieren estar en listas electorales, por lo que se trata de "un lienzo en blanco donde se irán plasmando las ideas y proyectos".

Sobre el sistema para elegir al candidato a las elecciones municipales, ha subrayado que no lo tienen "muy claro" ahora mismo, y que no van a hablar de nombres, ya que la construcción de la candidatura "será en cuanto al compromiso de las personas, y el presidente es el que hace la lista con el resto del partido".

Además, ha señalado que no están "aquí" para ir en contra de ningún partido y de ninguna persona, y que tenderán la mano "a todas las personas que quieran cambiar Getafe", ya que en el partido "hay gente que ha militado en el PP, Ciudadanos o el PSOE".

"No queríamos estar, porque a mi no me apetece echarme a los leones, pues esto es muy ingrato, pero queremos que Getafe avance, ya que no hay una propuesta actualmente de lo que se quiere que sea Getafe", ha apuntado.