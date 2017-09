Podemos anuncia medidas en la Asamblea, Congreso y Europa para que el AVE "no pase por encima de la gente"

20/09/2017 - 21:22

La formación morada se compromete a reactivar la solicitud que la Plataforma Pro-Soterramiento presentó en 2014 en el Parlamento Europeo

MURCIA, 20 (EUROPA PRESS)

Dirigentes de Podemos se han comprometido este miércoles con la Plataforma Pro-Soterramiento a impulsar una batería de medidas en el Ayuntamiento de Murcia, en la Asamblea Regional, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo para averiguar lo que está pasando con la llegada del AVE a Murcia y, en cualquier caso, evitar que el PP "se ponga una medalla en 2019 con un AVE que pase por encima de la gente y de los derechos de la ciudadanía".

Así lo han garantizado el diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral; el eurodiputado y secretario de Podemos en Europa, Miguel Urbán; y el diputado regional y secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, en el transcurso de una reunión que han mantenido este miércoles con los miembros de la Plataforma Pro-Soterramiento encabezados por su portavoz, Joaquín Contreras.

Tras la reunión, que ha durado aproximadamente una hora en la Alcaldía de Santiago El Mayor, Urbán ha explicado a los medios de comunicación que ha visitado Murcia para ver "en primer plano" lo que estaba pasando en la ciudad, con el objetivo de "apoyar tanto a la Plataforma Pro-Soterramiento como a todos los vecinos y vecinas de Murcia que se oponen a unas obras que lo único que hacen es empeorar la vida de la gente".

"Nosotros entendemos que la política tiene que servir para mejorar la vida de la gente y no para empeorarla como, en este caso, está haciendo el Gobierno del PP y el ministro de Fomento", Íñigo de la Serna, según Urbán, quien ha lamentado que "no sólo está construyendo una barbaridad que divide a Murcia en dos y empeora la calidad de vida de los murcianos, sino que, además, está reprimiendo duramente lo que podría ser una expresión democrática ante una barbaridad".

Por ello, Podemos se ha comprometido a que la reivindicación de la Plataforma "vuelvan a Europa" porque, entre otras cosas, cree que "hay mucho que hablar sobre lo que ha pasado con los fondos europeos en el soterramiento que sí se tenía planeado en un primer momento". Además, Urbán quiere analizar en qué situación se encuentra la solicitud que cursó la Plataforma en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

"Queremos ser simplemente un vehículo, y no queremos que la Plataforma venga con Podemos al Parlamento Europeo, sino que venga al Parlamento Europeo, que se reúna con todos los grupos políticos y que pueda expresar allí lo que está pasando en Murcia, al tiempo que pueda pedir explicaciones", ha matizado Urbán.

Y es que el Parlamento Europeo, ante diferentes preguntas parlamentarias realizadas por Podemos, ha contestado que no tiene en su poder el estudio de impacto medioambiental de las obras que se están realizando, según Urbán. "Hasta que no llegue ese estudio, los fondos europeos, en teoría, no llegaban", ha señalado Urbán, quien quiere poner toda esa información de relieve con el fin de darle transparencia.

Para finalizar, Urbán ha pedido que "nadie vea fantasmas aquí" porque "aquí lo que hay son murcianas y murcianos luchando por un futuro digno y por una vida mejor, nada más y nada menos".

PODEMOS PIDE UN "RESPETO ESCRUPULOSO DE LOS DERECHOS CIVILES

Por su parte, Mayoral ha mostrado la solidaridad de Podemos con la Plataforma y con el movimiento popular "en contra de la barbaridad que se está cometiendo y en demanda del soterramiento de las vías", con el fin de "impedir que se parta la ciudad".

En segundo lugar, ha exigido que "haya un respeto escrupuloso con los derechos civiles de los movimientos sociales y con la capacidad de poder expresarse libremente en las calles y poder expresar sus demandas". Además, cree que las instituciones "deben ponerse al servicio de la mayoría social" y, en este sentido, ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas.

"Todas las fuerzas políticas nos tenemos que poner al servicio del movimiento popular, que está reclamando algo que es de sentido común; y cuando el sentido común está de por medio, es la gente la que nos está marcando el camino", según Mayoral, quien ha garantizado que Podemos va a estar "al lado de lo que exige la población".

Ha recordado que Podemos cuestionó las actuaciones que se realizaron la primera noche en la que se despejaron las vías en el paso a nivel de Santiago el Mayor. A su juicio, cuando un ministro visita la ciudad y hay una demanda ciudadana, lo que tiene que hacer es "sentarse con los ciudadanos y ponerse a hablar de cuáles son los problemas y no ordenar de forma displicente que se despejen vías".

En su opinión, lo que hay que hacer es "abrir diálogos, no levantar muros", pero cree que este Gobierno central es "desgraciadamente más de levantar muros". Ha agradecido al movimiento popular en Murcia y a la Plataforma Pro-Soterramiento "el trabajo que viene haciendo desde hace 30 años" y que haya dado un paso adelante en un momento en el que se va a "agravar" la situación.

"Tenemos una deuda con la gente de aquí y el compromiso de que su voz llegue al Parlamento con el fin de que su voz se escuche en Madrid y nadie pueda pasar por encima de los derechos fundamentales de la gente de esta tierra", ha concluido.

Urralburu, por su parte, ha destacado que la vocación de Podemos era "poner aquellos lugares en los que tenemos representación al servicio de esta reivindicación ciudadana para que la voz de la gente de los barrios de Murcia llegue también al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo".

En este sentido, ha recordado que la formación morada lleva trabajando muchos años en el Ayuntamiento de Murcia y en la Asamblea. "Tenemos que saber qué es lo que está pasando con la llegada del AVE a Murcia, con los muros y con el soterramiento". Esas preguntas, añade, "se tienen que responder en Europa, en Madrid y también en el Ayuntamiento de Murcia".

"Nos comprometemos a intentar responder a estas preguntas y a evitar, en cualquier caso, que el AVE pase por encima de la gente", según Urralburu.

LA PLATAFORMA, EN "COLABORACIÓN" Y CON "INDEPENDENCIA"

Contreras ha recordado que no es la primera vez que la Plataforma recibe a diputados del Parlamento español o de la Asamblea Regional. En esta ocasión, han recibido "encantados" al eurodiputado Miguel Urbán, porque va a servir para "retomar una solicitud en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ya se abrió a finales de 2014".

El portavoz de la Plataforma ha recordado que esa petición lleva "aparcada" desde noviembre de 2016 en "espera de informes del Gobierno central", por lo que cree que "hay que darle nueva vida y un empujón más". Contreras ha enmarcado esta reunión dentro de una cadena de contactos que se inician este miércoles y que la Plataforma mantendrá con otros grupos políticos.

Y es que ha remarcado que la Plataforma "es un movimiento ciudadano que colabora con los partidos políticos en la medida en la que nosotros no podemos hacer mociones ni proposiciones de ley, ni tener actividad en el Parlamento ni en las corporaciones municipales".

De hecho, ha recordado que la colaboración con partidos "no es nueva" ya que la Plataforma "cuenta con una larga historia" en este sentido. Contreras ha recordado que en legislaturas anteriores "ha habido una colaboración estrecha con los partidos, manteniendo la independencia".

Contreras ha apostado por "seguir en esa vía de colaboración pero con vida propia e independiente, sin recibir consigna alguna ni mandato alguno de ningún partido político", porque el único objetivo de la Plataforma es "el interés general de los ciudadanos de nuestros barrios", una materia en la que cuenta con "30 años de experiencia".