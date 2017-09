Cataluña. rivera no descarta que se aplique el 155 si se declara la independencia

21/09/2017 - 9:00

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no descarta que se aplique el artículo 155 de la Constitución para que el Estado asuma competencias de la Generalitat de Cataluña en caso de que tras la consulta del 1 de octubre se declare de forma unilateral la independencia.

En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Rivera subrayó que el artículo 155 no es para "estar todo el día debatiendo sobre él" y se refirió a ese precepto como "el botón rojo de la Constitución". "Ojalá no sea necesario" aplicarlo, añadió, pero "no se puede descartar nada".

En concreto, señaló como escenario en el que podría ser aplicado el que se generaría si tras esa consulta el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "se sube a un balcón" y declara unilateralmente la independencia de Cataluña.

Ese escenario no es descartable, dijo, porque de hecho se ha llegado a la situación actual porque los independentistas han ido cumpliendo "su hoja de ruta" ante la incredubilidad y el escepticismo de los demás.

"Sobre el papel", Rivera cree que aún se puede dar marcha atrás y que solo depende del propio Puigdemont, de que salga públicamente y desconvoque esa consulta. Entoces, precisó, habría "espacio para la política", aunque Ciudadanos mantiene que el diálogo requeriría un cambio de interlocutores en la Generalitat.

Por "enésima" vez, aunque no necesariamente la última, Rivera pidió a Puigdemont "que pare esta locura" porque, en contra de las acusaciones al Estado, es él quien "se va a cargar la autonomía" de Cataluña, ya que "la está liquidando" con sus decisiones.

Rivera, que se reunió el día anterior con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le reiteró su respaldo para "parar el golpe" a la democracia y garantizar la convivencia en Cataluña, pero dejó claro que no comparte el proyecto de futuro del PP porque lo considera "inmovilista".

Preguntado por la posibilidad de que desde la Unión Europea se emplace a las partes a dialogar, Rivera cree que "no tiene ningún sentido" porque sería una forma de "injerencia".

