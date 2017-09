Los Reyes inaugurarán el Palacio de Congresos de Palma el próximo lunes

Los Reyes inaugurarán el Palacio de Congresos de Palma el próximo lunes 25 en un acto dedicado a la música, la cultura y la sociedad de Baleares.

PALMA DE MALLORCA, 21 (EUROPA PRESS)

Así ha informado Meliá Hotels International en un comunicado en el que apunta que la Orquesta Sinfónica de Baleares, la coral Escolanía de Lluc y el humorista Agustín 'El Casta' serán las estrellas invitadas del acto, que será presentado por el actor mallorquín Simón Andreu y por la cantante y presentadora Victoria Maldi.

El acto inaugural llevará por título 'The show that never ends' y que, según el presidente no ejecutivo de la compañía, Gabriel Escarrer Juliá, "pretende ensalzar todas las bondades que el turismo ha traído a Baleares y el papel que la diversificación de nuestra oferta turística, su calidad y competitividad deben jugar en el futuro de nuestra economía, donde el turismo es protagonista".

En concreto, los Reyes descubrirán la placa conmemorativa de la inauguración, diseñada por el arquitecto Francisco Mangado, autor y director del proyecto. Junto a ellos, participarán las primeras autoridades del Govern, Ayuntamiento de Palma y los Consells, así como representantes del Gobierno y de instituciones nacionales. A la celebración asistirá un millar de personas, representativas del tejido social, cultural y económico de las Islas.

El Palacio de Congresos de Palma abrió sus puertas el pasado mes de abril de 2017, después de que en el mes de octubre de 2016 le fuera adjudicada su gestión al grupo Meliá Hotels International. Desde entonces, los equipos globales de Meliá y los del Palacio y de su hotel anexo, Meliá Palma Bay, han trabajado para que estas nuevas infraestructuras se conviertan en "un éxito económico y de reputación, además de una palanca para fomentar la extensión de la temporada a los meses de invierno, atrayendo un turismo de calidad y alto poder adquisitivo".

La inauguración del lunes se ha calificado como "evento sostenible" ya que la compañía se ha comprometido a compensar las emisiones de CO2 producidas por este evento mediante una acción de reforestación que se llevará a cabo en el Parque Nacional de Llevant, en Mallorca.