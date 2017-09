Los murcianos, los segundos que más desconectan en vacaciones

21/09/2017 - 11:57

Ocio, familia o pareja y trabajo son los principales motivos

MURCIA/MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El 23 por ciento de los ciudadanos de la Región de Murcia declara que "desconecta" totalmente en vacaciones, el segundo mayor porcentaje por comunidades autónomas sólo inferior al de Aragón (26 por ciento). Asimismo, entre los españoles que más desconectan se encuentran los andaluces (22 por ciento), seguidos de castellanomanchegos, catalanes, canarios y gallegos.

El contrapunto lo ponen los extremeños, ya que apenas un 12 por ciento declara permitirse el lujo de desconectar en vacaciones. Precisamente ellos, junto con los cántabros, son quienes declaran tener más obligaciones laborales que atender, mientras que asturianos y valencianos lo achacan más a la familia.

El trabajo es el principal motivo de andaluces, murcianos y catalanes para mantenerse conectados, aunque los andaluces aluden también a razones familiares, como los valencianos y canarios. Entre los que no desconectan por gusto, destacan extremeños, aragoneses y asturianos.

A nivel nacional, el 69 por ciento de los viajeros desconecta de los temas de trabajo, pero se mantiene conectado a las redes sociales y en contacto con sus amigos durante las vacaciones, según un estudio de eDreams, que revela que las nuevas tecnologías ocupan un hueco irreemplazable en la maleta de muchos viajeros que han convertido a smartphones, tabletas y demás dispositivos móviles en "imprescindibles" de viaje.

Por contra, el 19 por ciento desconecta totalmente y el 12 por ciento no consigue desconectar. El 72 por ciento reconoce que lo hacen por placer, mientras que el 26 por ciento lo achaca a las obligaciones familiares y el 8 por ciento, a las laborales, según los datos recabados por el análisis realizado por esta agencia 'online' tras realizar encuestas a más de 1.265 consumidores.

El informe analiza el alcance del denominado 'Digital Detox', que promueve la administración equilibrada de tecnología y los momentos de desconexión que evitan el estrés del viajero, optando por desconectar en destinos que se erigen como paraíso 'tech free' o libre de tecnología.

Los resultados del estudio muestran que los turistas no asocian necesariamente los viajes detox con la desconexión digital. Para el 77%, significa relajación y descanso; para el 54%, conexión con la naturaleza; para el 52%, conexión con uno mismo; y, en cuarto lugar, desconexión tecnológica (47%).

Otros lo asocian con el ejercicio, la meditación o el yoga, la pérdida de peso y dejar de fumar. Tampoco es un concepto que vinculen directamente a la alimentación: un 23% asegura que su dieta incluso empeora cuando desconectan en vacaciones, quizás por eso el 25% se pone a dieta a la vuelta.

PERFIL DEL VIAJERO.

En lo que se refiere a la compañía, el 57% de los encuestados haría un viaje detox con su pareja, mientras que el 42% prefiere hacerlo solo, el 23% con un amigo y el 19% con varios.

Los destinos urbanos son los preferidos para desconectar por el 56% de los encuestados, seguidos por los rurales (55%) y los viajes de relax a un spa en la montaña, balneario, etc. (54%). Los de aventura (33%) y los cruceros (21%) son algo menos populares pero los viajes por carretera son los que se encuentran en último lugar (12%).

"En el último año hemos asistido a un aumento constante del número de personas que utilizan sus dispositivos móviles para realizar sus búsquedas de viajes y reservas, pero el verano es el momento en que los dispositivos móviles entran realmente en acción, sobre todo en agosto", señala el director general de eDreams Odigeo España, Javier Bellido.

LOS HOMBRES DESCONECTAN MÁS QUE LAS MUJERES.

Un 22% de hombres frente a un 18% de mujeres desconecta totalmente en vacaciones, hasta el punto de apagar el teléfono, no meterse en Internet ni usar WhatsApp o redes sociales y no revisar el correo. Los que permanecen 'on', lo hacen por trabajo y familia en un porcentaje superior a ellas (12% vs 7% y 28% vs 25%), mientras que las mujeres lo hacen más por placer.

Las diferencias de género se hacen notar también en los destinos. Así, mientras ellos prefieren las escapadas urbanas a destinos europeos, nacionales o internacionales (63% vs 53%), ellas se inclinan por las rurales (55% vs 53%) o ir a un spa / balneario (57% vs 46%). Los destinos de aventura a países exóticos como Costa Rica, India o Brasil son una buena opción para ambos sexos (33% hombres y 34% mujeres) y lo mismo sucede con los cruceros.

A pesar de que tanto hombres o mujeres se inclinan de la compañía de sus parejas para hacer este tipo de viajes, no hacen lo mismo en destino. Son ellas son quienes llevan el 'detox' más allá de lo digital, sobre todo en la franja de 46-55: el 24% cuida también su alimentación, frente al 19% de hombres. Curiosamente, también son las que más empeoran su alimentación fuera de casa, (23% vs 20%) y quizás por eso declaran ponerse a dieta a la vuelta (27% vs 17%).