Más de 1.500 empresas se han adherido ya al Pacto por la Industria de Andalucía

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha informado en el Parlamento del desarrollo de las medidas incluidas en la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, y ha destacado el fuerte apoyo institucional con el que cuenta a través del Pacto por la Industria, al que hasta el momento se han adherido más de 1.500 empresas de forma directa o a través de sus organizaciones representativas.

Durante su comparecencia en la comisión de Empleo, Empresa y Comercio de la cámara, Javier Carnero ha enumerado las medidas de la Estrategia Industrial que ya están en marcha, una planificación que ha subrayado que está "plenamente alineada" con los objetivos de la Estrategia Industrial Europea, y que para la Junta es la principal herramienta para "convertir a la industria en el motor de un nuevo modelo productivo".

El consejero ha recordado alguno de los objetivos de la Estrategia, como elevar la aportación de la industria al VAB; recuperar el empleo industrial que se ha perdido con la crisis y reducir la tasa de temporalidad; incrementar las empresas innovadoras del sector; o aumentar la internacionalización de las empresas andaluzas con un incremento de las firmas exportadoras.

Para conseguir estos objetivos, Javier Carnero ha marcado como prioridad que las 52 medidas incluidas en la Estrategia estén ejecutándose al cien por cien "a la mayor brevedad", y que se incorporen cuanto antes nuevas actuaciones fruto del diálogo que se mantiene con los agentes económicos y sociales con respecto a los entornos industriales detectados como oportunidades.

En el respaldo a las 52 medidas previstas, el consejero ha mencionado las convocatorias de nuevos incentivos que gestiona la Agencia IDEA, con una prioridad sobre Promoción de la Investigación Industrial, el Desarrollo Experimental y la Innovación Empresarial en Andalucía, y otra referida al Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo. A estas dos líneas de ayudas, dotadas con 229 millones, "se han presentado más de 200 solicitudes de ayudas que supondrían, de llevarse a cabo, una inversión en Andalucía de más de 300 millones de euros".

Junto a estas dos líneas de incentivos, Javier Carnero ha recordado también que se suma una convocatoria de ayudas propia de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, dirigida a la modernización del tejido agroindustrial y dotada con 107 millones de euros.

PROGRAMA DE EMPLEO INDUSTRIAL

Javier Carnero ha avanzado algunas de las medidas con las que contará el futuro programa de empleo para el fomento del empleo industrial, que se aprobará en forma de decreto y que contará con una dotación de 308 millones hasta 2020. El consejero ha recordado que este programa está dirigido a "impulsar la creación de empleo en el sector industrial, como elemento vertebrador de la economía, poniendo en marcha medidas generadoras de oportunidades de empleo y fomentando la inserción".

Así, entre las medidas avanzadas por el consejero se encuentran la línea de innovación y mejora de empleo, con actuaciones de prospección y conocimiento tanto de la oferta como de la demanda del mercado laboral industrial andaluz; o la línea de mejora de la empleabilidad en el sector industrial, con la puesta en marcha de proyectos integrales de inserción y programas de prácticas profesionales específicos en empresas industriales, contando con la participación de agentes del sector.

Junto a estas dos líneas, también está previsto incluir acciones de formación profesional para el empleo en el sector industrial, con un catálogo de cursos adaptado a las demandas del sector; y la línea de medidas de fomento del empleo en el sector industrial, que reunirán entre sus actuaciones un conjunto de incentivos que profundicen en la calidad y en la estabilidad del empleo industrial, como ayudas a la creación de empleo estable en el sector industrial, ayudas a la ampliación de la jornada y proyectos de interés general y social.

Javier Carnero también se ha referido a la elaboración de medidas de Desarrollo Local en el Sector Industrial que, junto a la reedición de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria para jóvenes, incluya dos ediciones más centradas una de ellas en los mayores de 45 años.

Además, el consejero ha avanzado que se establecerá una revisión del Bono de Empleo Joven, y que se incluirán medidas para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el sector industrial.

"Hacer de Andalucía una zona atractiva para la inversión industrial es compromiso de todos, agentes sociales, ciudadanos, empresas y todas las administraciones", ha añadido.

"LA ESTRATEGIA ES MATRIX", SEGÚN PODEMOS

El diputado del PP Jaime Raynaud ha asegurado que no tiene "nada que objetar a esta declaración de intenciones" pero ha lamentado que "hemos oído demasiadas veces esa misma canción, variando la música en función del director de orquesta, pero que se repite una y otra vez la misma letra y la misma foto".

"Llueve sobre mojado", se lamenta Raynaud, para el que esta estrategia y estos planes "no valen nada si no hay efectiva comisión que controle lo que se promete una y otra vez".

Asimismo, considera que las políticas industriales de la Junta "son un absoluto fracaso, pues se mantiene el mismo diferencial con el dato nacional sobre el PIB per capita y se ha duplicado el diferencial del paro, por lo que se agranda la brecha y no logramos acercarnos a la media". Ha citado el caso de zonas como Galicia, de forma que considera que "comunidades que estaban por debajo de la nuestra son capaces de salir del hoyo, pero nosotros, tras casi 40 años, no vemos horizonte".

El diputado del PSOE Francisco Javier Aragón ha resaltado el apoyo al modelo productivo y las medidas puestas en marcha por la Junta, destacando la importancia de conceptos como la gobernanza.

Ha resaltado la apuesta de este plan por "un sector industrial sostenible, fuerte, diversificado, con empresas mas competitivas e innovadoras, integradas en cadenas de valor", y, aunque ha reconocido que aún existe problemas como "vulnerabilidad del modelo económico y escaso nivel de innovación de industria", sí ha valorado que esta estrategia "supone un cambio de modelo en línea con la estrategia europea 2020, algo que echábamos en falta".

El diputado de Podemos Jesús Rodríguez ha indicado que, aunque hay una parte positiva, como la ambiental, cree que "hay cosas y elementos que no están y que hubiera sido importante que se hubieran incluido".

Rodríguez considera que en esta estrategia "hay un mundo de papel, que parece Matrix, y el mundo real", de manera que existen "elementos contradictorios", toda vez que "alguna responsabilidad tendrá la Junta pues ustedes llevan 35 años al frente del Gobierno andaluz", aunque espera que ese plan "sea un golpe de timón y una crítica muy importante a lo que se venía haciendo hasta ahora".

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White, quien ha recordado que esta estrategia andaluza está engarzada en la estrategia europea, ha recordado que "muchas veces en muchos planes no se terminan de cumplir los objetivos".

Asimismo, cree que la planificación general de esta estrategia "está falta de credibilidad, pues la realidad es que nuestra economía no está desarrollada ni industrializada". Hernández White echa en falta "bajar al terreno y analizar el tejido productivo, pues Andalucía es muy diversa y tenemos muchas particularidades". "Hay que hacer a Andalucía atractiva a los inversores, y tenemos mucho que avanzar, pues nuestras pymes son muy pequeñas y hay que propiciar que crezcan", ha añadido.