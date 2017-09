El Congreso rechaza la enmienda del PP que permitía la elección bipartidista de la cúpula de RTVE

21/09/2017 - 13:23

Los 'populares', que introdujeron esta medida en el Senado, renuncian a mantenerlo ante el rechazo del PSOE y el resto de la oposición

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la modificación que el PP introdujo en el Senado al texto de la nueva ley de RTVE y que permitía a los dos grandes partidos renovar a los miembros del Consejo de RTVE sin contar con los demás.

En concreto, el cambio permitía que, en segunda vuelta los miembros del Consejo de la corporación fueran elegidos con el apoyo de tres quintos de las Cámaras (210 diputados en el Congreso), pero sin exigir que los nombres llevaran el aval de al menos cuatro grupos.

Esta modificación fue aprobada en la Cámara Alta con la mayoría absoluta con la que allí cuenta el PP, mientras que el PSOE se abstuvo y Unidos Podemos y Ciudadanos votaron en contra. Ahora, en el último trámite que la ley debía pasar por el Congreso, la enmienda ha sido rechazada por la totalidad de los grupos de la oposición, y ya ni siquiera el PP lo ha apoyado, sino que ha optado por abstenerse en la votación de su propia propuesta.

La norma ratificada finalmente, recoge que, si en una primera vuelta los candidatos no cuentan con el apoyo de dos tercios de la Cámara (233 diputados), en una segunda ronda podrán ser elegidos por mayoría absoluta (176 diputados), pero siempre y cuando el solicitante esté avalado por cuatro grupos de la Cámara.

El portavoz del PP en esta materia, Ramón Moreno, se mostrado sorprendido por las críticas a este cambio porque, según ha explicado, Ciudadanos presentó la opción de tres quintos en el Congreso, mientras que Unidos Podemos también lo hizo en el Senado, aunque posteriormente la retiró. Además, ha reprochado al PSOE que haya decidido, ahora, no apoyar este punto cuando su portavoz "había cerrado este asunto y otros más hace semanas" con el partido en el Gobierno.

Para el diputado 'popular', la mayoría absoluta en una segunda ronda es una decisión "desafortunada en términos de legitimación democrática, porque en ella se asume la posibilidad de marginar al principal grupo de la Cámara en la elección de un organismo para el que se exige, en una primera instancia su concurso de forma inexcusable".

UN CONSEJO DE 10 MIEMBROS

Para Moreno, el debate iniciado sobre la situación de RTVE sólo tiene el objetivo de "atacar al PP haga lo que haga, diga lo que diga", una actitud que, según ha señalado, no le coge por sorpresa desde Unidos Podemos, pero sí que su "discurso antisistema" haya calado en otros grupos.

Moreno ha defendido la actuación del PP en el Senado, han corregido fallos en la ley que salió del Congreso y que no permitirían su aprobación, como la incoherencia existente entre varios artículos acerca del número de miembros del Consejo de RTVE. Finalmente, el órgano estará formado por 10 dirigentes (6 elegidos por el Congreso y 4 por el Senado) y, además, se ha ampliado la elección de candidatos a través de concurso público a todos los miembros del órgano, y no sólo al presidente, como se aprobó en la Cámara Baja.

Estos dos últimos puntos, consiguieron consenso durante la tramitación del texto en la Cámara Alta, y ahora se mantienen tras el último paso por el Congreso. El cambio en el número de directivos también ha provocado que se eliminen los dos candidatos que, según el texto del Congreso, debían presentarse a propuesta de los principales sindicatos representados en la corporación.

EL PSOE ACALLA RUMORES

El portavoz socialista, José Miguel Camacho, ha mostrado tras la votación su "satisfacción por el resultado final" de la norma. "Además, viene a demostrar que todas las noticias y rumores que aparecieron cuando se presentaron las enmiendas del Senado, en las que se nos acusaba a los socialistas de habernos plegado al PP y haber llegado a un acuerdo para hacer un reparto entre los dos partidos, no eran ciertos", ha declarado.

Preguntado por la abstención en el Senado en este punto, Camacho ha recordado que el PP tiene en esta Cámara la mayoría absoluta "independientemente del voto del resto de los grupos". "Lo que nunca hemos hecho es apoyar las enmiendas del PP", ha apuntado.

Durante el debate, el diputado socialista ha señalado que la nueva ley no es el fin del trabajo y ha recordado que los partidos tienen ahora tres meses para poner en marcha el concurso público que permitirá la selección del nuevo Consejo de la corporación.

CIUDADANOS PIDE MÁS TRANSPARENCIA

El cambio de voto de los socialistas con respecto al Senado ha sido celebrada por la portavoz adjunta de Podemos, Noelia Vera, que ha destacado los dura que fue la negociación durante el primer trámite en el Congreso. Aún así, ha señalado que la ley "no es suficiente" y se trata sólo de un punto de partida para "trabajar en un nuevo modelo" de corporación.

Desde Ciudadanos, también han abogado por un cambio integral en la normativa. Su portavoz en la Cámara Baja, Juan Carlos Girauta, ha denunciado el "trilerismo institucional" existente en la gestión de RTVE y que, a su juicio, ha dejado en los últimos años una televisión "decadente, con bajos niveles de audiencia y con una programación cuestionable". "Se ha llegado a condenar a la corporación por no publicar sus memorias y cuentas", ha señalado el diputado, quien ha pedido más transparencia a RTVE.

Por su parte, el PNV ha señalado que es necesario "un debate mayor" porque, a su juicio, en lo que se debería profundizar y cambiar no es en cómo se elige al Consejo, sino "en el modelo de televisión pública" que se pretende. Finalmente, desde Compromís, ha recordado al PP que en la Cámara Baja ya no tiene mayoría absoluta y que, por lo tanto, no podrá impedir que RTVE "sea por más tiempo el cortijo del señorito del PP".

En el debate, que ha sido presenciado desde la tribuna de invitados por asociaciones de trabajadores de la corporación, no han participado los partidos independentistas catalanes, que no se presentaron en el Hemiciclo.