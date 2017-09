La primera Barcelona Industry Week acogerá ocho eventos sobre la cuarta revolución industrial

21/09/2017 - 13:32

La primera edición de la Barcelona Industry Week, que tendrá lugar del 1 al 6 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, abrirá las puertas a la cuarta revolución industrial con ocho eventos centrados en la transformación digital y en las formas de producción del futuro.

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa este jueves, el director de negocio propio de Fira de Barcelona, Salvador Tasqué, ha presentado esta nueva plataforma para potenciar la industria tecnológica, y ha avanzado que más de 1.000 empresas se reunirán en torno a los salones Expoquimia, Eurosurfas, Equiplast, IN(3D)ustry From Needs to Solutions, IOT Solutions World Congress; los congresos World Congress of Chemical Engineering y World Chemical Summit, además del certamen Smart Chemistry, Smart Future.

Tasqué ha asegurado que se esperan más de 50.000 visitantes durante los seis días de salones, y ha sostenido que esperan que esta cita se convierta en un evento anual por su carácter innovador: "No es un evento tecnológico para gente tecnológica, sino que trata sobre cómo la industria se conecta con la tecnología".

"Los tres grandes ámbitos de este evento son los nuevos materiales, los nuevos procesos y la inteligencia de las nuevas tecnologías", y ha explicado que algunos de los retos de cara al 2025, y relacionados con la Barcelona Industry Week, son las farmacias atendidas por robots, prendas 100% inteligentes y conectadas a Internet y vehículos impresos en 3D.

SALONES

Del 2 al 6 de octubre, la 18 edición de Expoquimia mostrará las últimas novedades del sector químico, y al mismo tiempo también se celebrarán la 9 edición del Smart Chemistry, Smart Future; el primer World Chemical Summit, un espacio de debate para la industria química, y los encuentros internacionales Equiplast y Eurosurfas.

Del 3 al 5 de octubre tendrá lugar el IN(3D)ustry From Needs to Solutions, que reunirá una muestra representativa del ecosistema de la fabricación aditiva, y el IOT Solutions World Congress, evento dedicado al Internet industrial y al 'blockchain'.

Además, la primera Barcelona Industry Week albergará el Congreso mundial de ingeniería química, que es itinerante, y que tendrá lugar del 1 al 5 de octubre.