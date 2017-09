Jordi Sànchez (ANC): "Nuestro Estado es la gente y es imbatible"

21/09/2017 - 13:40

El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha asegurado este jueves que las instituciones estatales ya no tienen legitimidad en Catalunya y ha defendido el proceso independentista: "Nuestro Estado es la gente y es imbatible".

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho en una intervención ante miles de personas en la concentración convocada por las entidades soberanistas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra las detenciones de altos cargos del Govern por su vinculación con el referéndum del 1 de octubre, en la que ha reivindicado que los encausados "no son delincuentes porque lo único que han hecho es defender el derecho a voto".

Sànchez ha asegurado que no hay ningún demócrata que no se avergüence por las detenciones, y ha agradecido la movilización ciudadana y pacífica contra estos hechos: "Es la gente la que garantizará que el 1-O se votará y se ganará, porque votar es ganar y eso no lo puede impedir Rajoy".