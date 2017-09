Sucesos.- Sanz dice que "no se descarta ninguna hipótesis" en el caso de la joven y su hija desaparecidas

21/09/2017 - 13:40

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado que "no se descarta ninguna hipótesis" en el caso de la joven de 26 años de edad, Sandra Capitán, y su hija de seis años, que se encuentran en paradero desconocido desde el pasado sábado, 16 de septiembre.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha señalado que se trata de un hecho donde se están desarrollando unas investigaciones sometidas a un secreto de sumario "que se deben respetar".

El delegado del Gobierno ha señalado que "se avanza en la investigación, están activado todos los protocolos en relación con casos de desaparición y la no localización de la pareja incluye otros hechos más".

Así, ha incidido en que "dentro de lo que es la investigación, no se descarta ninguna hipótesis", ya que "es preferible actuar bajo el abanico de todas las posibilidades". No obstante, ha insistido en el secreto de sumario decretado para las investigaciones, porque "es importante no dar más señales de las debidas y se está poniendo todo el empeño en localizarlas".