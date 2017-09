CSI·F urge a dotar de medios a los juzgados reubicados en la Ciudad de la Justicia de Valencia y a limpiar expedientes

21/09/2017 - 13:46

CSI·F ha denunciado este jueves que los ocho juzgados reubicados tras el incendio en la Ciudad de la Justicia de València "no reúnen las condiciones necesarias para su funcionamiento" y ha urgido a "dotar de medios" a estas instancias y a limpiar los expedientes. La central sindical ha reclamado una "revisión urgente", que se proceda de nueva a una limpieza y que sea "exhaustiva y especializada".

VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Para el sindicato, en las actuales circunstancias, los ocho juzgados "no se encuentran adecuadamente habilitados para empezar con vistas y señalamientos", por lo que ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que hasta que no estén "totalmente acondicionados", no comiencen su actividad.

Según ha denunciado el sindicato en un comunicado, los Juzgados de Primera Instancia 1, 2, 3 y 4 "carecen de expedientes, de estanterías y en algún caso hasta de silla", mientras que en el 5, 6, 7 y 10 los expedientes han llegado "mezclados en cajas y sin una limpieza exhaustiva".

La central sindical ha explicado que los trabajadores de los juzgados 1, 2, 3 y 4, reubicados en la segunda planta del bloque B2-B3 de la Ciudad de la Justicia, se han encontrado este jueves en las nuevas dependencias "sin estanterías, expedientes ni bolígrafos".

Asimismo, ha asegurado que disponían de mesas vacías, ordenadores y sillas, aunque "en un número insuficiente", y que se encuentran "en un espacio reducido y en la misma sala los cuatro juzgados".

De acuerdo con el sindicato, la situación en los otros cuatro juzgados trasladados, el 5, 6, 7 y 10, en el espacio destinado a Junta Electoral, "no mejora" porque les han llevado expedientes, "aunque mezclados en cajas y con suciedad".