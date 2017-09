Marín tiene "dudas" sobre si entrar en un gobierno que no sea de Cs en 2019 porque desde la oposición "somos muy útiles"

21/09/2017 - 14:02

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha confesado este jueves que tiene sus "dudas" sobre si entrar en un gobierno andaluz en la próxima legislatura que no sea de Cs, argumentando para ello que desde la oposición están demostrando ser "muy útil" a los ciudadanos.

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Marín en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press y realizada el día después de que PSOE-A y Cs firmen un acuerdo para los Presupuestos de la Junta para 2018 que garantiza la estabilidad del Gobierno andaluz e incluye elevar al millón de euros el mínimo exento por heredero en el impuesto de sucesiones y donaciones.

Sobre la posibilidad de un posible pacto tras las próximas autonómicas con PSOE-A o PP-A si no hay mayorías absolutas, el líder de la formación naranja en Andalucía ha dicho que ello dependerá de la "aritmética" y que "el problema no está en con quién sino para qué". Según ha precisado, si Cs llega a algún acuerdo será con quien que comparta su programa electoral.

"En ese caso será fácil entendernos", ha reconocido Marín, quien ha dicho que Cs se entiende bien con el PP-A y con su presidente, Juanma Moreno, con quien tiene una relación "bastante buena y fluida". No obstante, ha destacado que ello no quita que haya cosas que no pueda compartir con esta formación "como que no se alegre de lo conseguido por Cs con el impuesto de sucesiones y donaciones".

Marín se ha mostrado dispuesto a repetir como candidato de Cs a la Presidencia de la Junta en las próximas autonómicas, si bien ha recordado que son los militantes quienes deciden a través de primarias. Ha dicho estar "ilusionado y con mucha fuerza" para volver a asumir ese reto y para defender un proyecto "que está siendo útil en Andalucía".