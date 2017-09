El BOE publica la no disponibilidad de créditos en Catalunya aprobada por Hacienda

21/09/2017 - 14:05

La Generalitat asegura que "trabaja para normalizar la situación"

MADRID/BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves publica la orden por la que el Ministerio de Hacienda declaró ayer la no disponibilidad de créditos de la Generalitat que tenía que haber aprobado el presidente del Govern, Carles Puigdemont, pero que se negó a firmar.

Hacienda asumió este miércoles esta decisión puesto que habían transcurrido las 48 horas que el Gobierno dio a Puigdemont para que adoptase el acuerdo.

Esta era una de las medidas impuestas por el Ejecutivo a la Generalitat para evitar que se realice ningún pago con fondos públicos para organizar el referéndum sobre la independencia del 1 de octubre, "en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales", según dice la orden.

El Ejecutivo ha decidido no hacer más transferencias del sistema de financiación a Catalunya (unos 1.400 millones de euros mensuales) y pagar directamente las nóminas de los funcionarios y los gastos de educación, sanidad y servicios sociales.

También instó al presidente catalán a aprobar un acuerdo de no disponibilidad para el resto de partidas presupuestarias y le dio dos días de plazo para hacerlo. De no ser así, como no ha sido, Hacienda asumiría la responsabilidad.

La orden ministerial recoge la no disponibilidad de créditos y supondrá la emisión de los correspondientes certificados de retención de crédito que garanticen el cumplimiento del acuerdo. Excepcionalmente, Hacienda podrá autorizar nuevos gastos si lo solicita la Intervención General de la Generalitat y lo justifica por razones de "urgente y extraordinaria necesidad".

Fuentes de la Conselleria de Economía de la Generalitat han destacado que el Govern está "trabajando para normalizar la situación", y han añadido que aún no han enviado la relación de gastos que hay que pagar con los recursos del sistema de financiación de Catalunya porque están pendientes de que el Gobierno detalle de qué forma lo debe hacer.