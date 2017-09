El Rey afirma que "no existe democracia sin libertad de prensa" ni "sociedades libres sin medios independientes"

21/09/2017 - 14:09

El Rey Felipe VI ha afirmado que "no existe democracia sin libertad de prensa" y ha añadido que "no se conciben sociedades libre sin medios independientes". "No cabe opinión pública sin pluralidad de puntos de vista ni confrontación o contraste de argumentos", ha señalado.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto el monarca durante su intervención en la gala de celebración del decimoquinto aniversario del grupo Vocento, una ceremonia que ha presidido junto a la Reina Letizia este jueves 21 de septiembre en el Teatro Real de Madrid.

Según el Rey, las noticias han sido "siempre imprescindibles" en la transformación política, económica, social y tecnológica que ha experimentado España en las últimas cuatro décadas. Felipe VI ha apuntado que "las noticias y su rigor van a seguir siendo fundamentales" en el futuro. "Noticias e informaciones contrastadas y avaladas por profesionales de la comunicación y por redacciones independientes", ha subrayado.

Durante su intervención en el acto, presentado por el periodista Carlos Herrero, también ha afirmado que la prensa no puede "vivir de espaldas" a la realidad del mundo digital, pero ha advertido de que "tampoco" puede "entregar a cambio su crédito, sus estándares de calidad, su valor referencial y de rigor, el saber hacer y profesionalidad de los periodistas que trabajan con la información.

